Aitken aún no sabe si deberá correr en Abu Dhabi

El británico hizo su debut en la F1 con Williams en el Gran Premio de Sakhir como sustituto de George Russell, que había sido prestado a Mercedes para tomar el lugar de Lewis Hamilton.

Pero como existe la posibilidad de que Russell no sea necesario en Mercedes este fin de semana, si Hamilton se recupera del coronavirus, la situación de Aitken está en el aire.

A pesar de aparecer como piloto de Williams en la conferencia de prensa previa al evento este jueves, Aitken dijo que no se había tomado una decisión final.

"No lo sabemos todavía", dijo. "Creo que depende de Mercedes y obviamente de la recuperación de Lewis. Estoy esperando la confirmación de cualquier manera".

"Obviamente me encantaría volver al auto porque creo que he dado algunos grandes pasos y este fin de semana sería aún más fuerte. Pero en realidad sólo debo esperar y escuchar para ver cuál será la confirmación".

Aitken se mostró bien en Sakhir el fin de semana pasado a pesar de protagonizar un despiste en la parte final de la carrera que motivó una neutralización con auto de seguridad.

Pero, después de haber disputado su primer gran premio, Aitken dice que estará mucho mejor preparado si tiene la oportunidad de competir nuevamente en Abu Dhabi.

"Creo que ahora que estoy un poco más preparado con el coche, y habiendo pasado por todo una vez, es un poco más fácil concentrarse en extraer ese poco de rendimiento extra de mí mismo y del coche".

"Creo que aún se trata de acumular un poco de experiencia y confianza a medida que avanzamos. Pero estamos en una posición mucho mejor que hace una semana. Así que, si estoy en el coche, estoy bastante seguro de que podemos hacer un buen trabajo y creo que todavía estamos presionando como equipo para terminar en los puntos".

"No es el circuito más fuerte para nosotros en el año, pero eso no significa que no podamos tener un poco de suerte de nuestro lado".

Al preguntarle si era raro estar en el limbo, Aitken dijo: "No es demasiado raro. Estaré un poco decepcionado si no puedo conducir después de haberme emocionado y preparado para ello, pero tampoco hay razón para que no me prepare. Y, de hecho, debería estar tan preparado como sea posible".

"Estoy usando hoy y ayer, y todo el tiempo que tengo, para asegurarme de que estoy listo. Así que si tengo el visto bueno, estaremos en una buena posición".