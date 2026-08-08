IMSA sanciona al Porsche Nº 6 y pone a Kevin Estre en periodo de prueba por Road America
A Estre se le impuso una suspensión condicional de dos carreras y al equipo Porsche Penske una sanción equivalente a cinco minutos tras su colisión en los últimos compases con Jack Aitken.
Los oficiales de la IMSA han concluido la revisión posterior a la carrera de la colisión ocurrida en los compases finales de la prueba de resistencia de seis horas celebrada el pasado fin de semana en Road America, imponiendo sanciones a Porsche Penske Motorsport y al piloto Kevin Estre por su participación en el incidente con Jack Aitken, del equipo Whelen Cadillac (Nº 31).
Tras un análisis exhaustivo del incidente ocurrido durante el Motul SportsCar Endurance Grand Prix el domingo 2 de agosto, los oficiales de carrera sancionaron al Porsche 963 Nº 6 y a su piloto conforme al Reglamento Deportivo de la IMSA:
- Sanción de tiempo posterior a la carrera: El Porsche Nº 6 de Porsche Penske Motorsport recibe una penalización de tiempo equivalente a una sanción de «parada y espera» (*stop-and-hold*) de cinco minutos por su responsabilidad en el incidente, según lo establecido en el Artículo 57.3.5.
- Periodo de prueba para el piloto: El piloto Kevin Estre ha sido puesto a prueba durante dos carreras por incurrir en riesgos injustificables, de acuerdo con los Artículos 30.2.4 y 57.3.3. La IMSA señaló explícitamente que la imposición de nuevas sanciones durante este periodo de prueba podría derivar en la suspensión del piloto.
Caos en la curva 1 en los compases finales de la carrera
La polémica estalló durante los minutos finales de la prueba de la Endurance Cup, disputada en un circuito de 14 curvas y 4,048 millas de longitud. A poco más de 10 minutos para el final, Estre, al volante del Porsche 963 Nº 6, y Aitken, con el Cadillac V-Series.R Nº 31 del equipo Whelen, libraban un feroz duelo por la segunda posición, situándose tras el líder de la carrera, Filipe Albuquerque.
Cuando los coches de la categoría GTP aceleraban por la recta principal hacia la curva 1 tras la última reanudación de la prueba, ambos pilotos forcejearon y chocaron entre sí mientras luchaban por ganar la posición. El contacto provocó que ambos vehículos de alto nivel salieran despedidos a gran velocidad contra las barreras exteriores, poniendo fin a su carrera de inmediato y desencadenando una bandera amarilla de precaución en toda la pista que marcó el final de la competición.
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre
Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images
Resultado e implicaciones para el campeonato
La bandera amarilla en todo el circuito despejó el camino para que Albuquerque y su compañero de equipo Ricky Taylor, al volante del Cadillac Nº 10 de Wayne Taylor Racing, se dirigieran cómodamente hacia la victoria bajo régimen de precaución.
Estre y Aitken se clasificaron en octava y novena posición en la categoría GTP. La penalización de cinco minutos aplicada tras la carrera agrava aún más el costoso resultado para el equipo del Porsche Nº 6, justo cuando el campeonato entra en la recta final de la temporada 2026.
Share Or Save This Story
Jack Aitken logra una contundente pole en Watkins Glen para Cadillac
24H Le Mans 12H: Bourdais fuera de contienda por la victoria
Las fuerzas en juego en Le Mans: Cadillac puede hacer ruido
Drugovich quiere disfrutar de Le Mans sin volverse loco por la F1
Cuatro Cadillac son posibles en Le Mans con WTR y Action Express
12 Horas de Sebring: Derani logra la pole en un 1-2 para Cadillac
Últimas noticias
El nivel de Racing Bulls "ya no es una sorpresa", dice Lawson
IMSA sanciona al Porsche Nº 6 y pone a Kevin Estre en periodo de prueba por Road America
Binotto responde a los rumores sobre Carlos Sainz y Oscar Piastri en Audi F1
Un mes para llegar al Chase: ¿quién está a salvo y a quién se le acaba el tiempo en NASCAR?
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments