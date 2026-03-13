Los comisarios llaman a Pierre Gasly tras la qualy sprint en China

Pierre Gasly tuvo una sólida sesión de clasificación sprint el viernes en el Circuito Internacional de Shanghái, pero tendrá que visitar la sala de los comisarios antes de terminar el día.

El piloto francés logró avanzar en cada instancia de la sesión dentro de los diez primeros en su camino a finalmente terminar séptimo en la SQ3 al volante del A526.

Una vez terminada la clasificación sprint, Gasly fue convocado a ver a los comisarios deportivos por un incidente ocurrido con Max Verstappen, de Red Bull, en la curva 14 durante la segunda fase de la clasificación.

El motivo de la convocatoria es "presunta infracción del Artículo B4.1.1 del Reglamento de la F1 de la FIA – El auto 10 presuntamente obstaculizó al auto 3 en la curva 14 a las 15:57", de acuerdo con lo informado en el documento oficial.

Verstappen se mostró muy molesto con Gasly en ese momento: "¡Ese Alpine está en la línea de carrera a la salida de la última horquilla. ¡Es ridículo!", dijo en la radio.

En caso de ser encontrado culpable, el piloto de Alpine se enfrenta a una sanción que podría ser de tres posiciones en la parrilla de salida de la carrera sprint.

Gasly se mostró muy conforme con su rendimiento este viernes una vez terminada la clasificación sprint.

"Debo decir que estoy extremadamente satisfecho con eso, especialmente después de la semana pasada. Creo que encontramos mucho más rendimiento. Creo que hubo un buen aprendizaje en Melbourne, intentamos juntar todo hoy y me sentí mucho mejor en el auto desde la primera vuelta. Así que sí, creo que es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10", comentó.