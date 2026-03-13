F1 GP China 2026: A qué hora y cómo ver la carrera sprint y la clasificación

La primera carrera sprint de la temporada podría ser un nuevo dominio de Mercedes luego de una sesión de clasificación para la carrera corta donde George Russell se ha llevado la pole seguido por Andrea Kimi Antonelli, esto mientras que los McLaren de Lando Norris y Lewis Hamilton han quedado a más de seis décimas de diferencia.

La ventaja de los Mercedes ha sido de tal magnitud que Max Verstappen ha quedado a más de un segundo de diferencia.

¿En qué posición arranca Franco Colapinto la sprint en China?

Franco Colapinto logró llevar al Alpine hasta la SQ2 en donde finalmente quedó establecido en la posición 16 para la parrilla del sábado.

¿En qué posición arranca Sergio Pérez la sprint en China?

Checo Pérez iniciará la primera carrera sprint de la temporada desde la posición 22 luego de no haber participado en la clasificación por una falla en la bomba de combustible.

¿Cómo ver el GP de China de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Horarios del GP de China de la F1 2026: carrera sprint y clasificación

Carrera Sprint (SP)

México: Viernes 13 de marzo de 2026- 21:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 13 de marzo de 2026- 21:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 13 de marzo de 2026- 22:00h

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 13 de marzo de 2026- 23:00h

Viernes 13 de marzo de 2026- 23:00h Argentina: Sábado 14 de marzo de 2026- 00:00h

Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 14 de marzo de 2026- 00:00h

Clasificación GP de China F1 2026

México: Sábado 14 de marzo de 2026- 01:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 14 de marzo de 2026- 01:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 14 de marzo de 2026- 02:00h

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Sábado 14 de marzo de 2026- 03:00h

Sábado 14 de marzo de 2026- 03:00h Argentina: Sábado 14 de marzo de 2026- 04:00h

Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 14 de marzo de 2026- 04:00h