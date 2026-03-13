La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de China de F1 2026
Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de China 2026 de F1 que se disputa en Shanghái con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Mercedes sigue acumulando dobletes en la temporada 2026 de Fórmula 1, el más reciente en la clasificación sprint para el Gran Premio de China que se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái.
George Russell marcó una vuelta de 1m31s20 para liderar la SQ3 por 0s289 sobre Andrea Kimi Antonelli en lo que fue la primera pole sprint para el piloto británico en la Fórmula 1.
El campeón reinante Lando Norris fue tercero para repetir el top 3 de la práctica libre, aunque a 0s621 de lo hecho por Russell, mientras que Lewis Hamilton fue cuarto a 20 milésimas del piloto de McLaren.
La tercera fila tendrá a Oscar Piastri, con el otro McLaren, y a Charles Leclerc en el segundo Ferrari, con el monegasco clasificando a un segundo de la cima.
Pierre Gasly llevó a Alpine hasta la SQ3 y se ubicó séptimo a 1s368, seguido por Max Verstappen, quien repitió su resultado de la FP1 con el Red Bull y quedó a 1s734 de la pole sprint.
Las diez primeras posiciones las completaron Oliver Bearman, con Haas, e Isack Hadjar con el segundo Red Bull.
Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y arrancará desde la 16° posición en la carrera sprint, mientras que Sergio Pérez no pudo tomar parte de la sesión por un problema en el sistema de combustible de su Cadillac.
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de China de F1 2026
|
1
|
George Russell
|
2
|
Kimi Antonelli
|
3
|
Lando Norris
|
4
|
Lewis Hamilton
|
5
|
Oscar Piastri
|
6
|
Charles Leclerc
|
7
|
Pierre Gasly
|
8
|
Max Verstappen
|
9
|
Oliver Bearman
|
10
|
Isack Hadjar
|
11
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Esteban Ocon
|
13
|
Liam Lawson
|
14
|
Gabriel Bortoleto
|
15
|
Arvid Lindblad
|
16
|
Franco Colapinto
|
17
|
|
18
|
Alexander Albon
|
19
|
Fernando Alonso
|
20
|
Lance Stroll
|
21
|
Valtteri Bottas
|
22
|
Sergio Pérez
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de China de F1 2026?
Franco Colapinto arrancará 16° en la carrera sprint del Gran Premio de China de F1 2026 luego de quedar eliminado en la SQ2. El piloto argentino logró pasar la primera fase de la sesión, pero su marca de 1m34s327 lo dejó en el 16° puesto y fuera de la fase final de la clasificación sprint.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera sprint del GP de China de F1 2026?
Sergio Pérez iniciará en la 22° y última posición en la carrera sprint del Gran Premio de China de F1 2026 luego de que el mexicano no tomó participación en la sesión de clasificación del viernes.
El equipo Cadillac informó que el mexicano no tomaría parte de la sprint shootout luego de que encontraron complicaciones mecánicas que limitaron su tiempo en pista desde la primera práctica.
"Checo no participará en esta sesión de clasificación al sprint. El equipo detectó un problema en el sistema de combustible al final de la sesión de práctica anterior que no pudo solucionarse a tiempo", detalló la escudería.
Fórmula 1 - GP de China - SQ3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
1'31.520
|S
|214.418
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
+0.289
1'31.809
|0.289
|S
|213.743
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.621
1'32.141
|0.332
|S
|212.973
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.641
1'32.161
|0.020
|S
|212.927
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.704
1'32.224
|0.063
|S
|212.781
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+1.008
1'32.528
|0.304
|S
|212.082
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+1.368
1'32.888
|0.360
|S
|211.260
|8
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+1.734
1'33.254
|0.366
|S
|210.431
|9
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|16
|
+1.889
1'33.409
|0.155
|S
|210.082
|10
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+2.203
1'33.723
|0.314
|M
|209.378
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de China - SQ2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
1'32.241
|M
|212.742
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.050
1'32.291
|0.050
|M
|212.627
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+0.361
1'32.602
|0.311
|M
|211.913
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.797
1'33.038
|0.436
|M
|210.920
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|10
|
+0.801
1'33.042
|0.004
|M
|210.911
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.845
1'33.086
|0.044
|M
|210.811
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.164
1'33.405
|0.319
|M
|210.091
|8
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|13
|
+1.260
1'33.501
|0.096
|M
|209.875
|9
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+1.323
1'33.564
|0.063
|M
|209.734
|10
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+1.379
1'33.620
|0.056
|M
|209.609
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|14
|
+1.394
1'33.635
|0.015
|M
|209.575
|12
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|13
|
+1.398
1'33.639
|0.004
|M
|209.566
|13
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|13
|
+1.473
1'33.714
|0.075
|M
|209.398
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|14
|
+1.533
1'33.774
|0.060
|M
|209.264
|15
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|13
|
+1.807
1'34.048
|0.274
|M
|208.655
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+2.086
1'34.327
|0.279
|M
|208.037
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de China - SQ1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
1'33.030
|M
|210.938
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+0.118
1'33.148
|0.118
|M
|210.671
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|7
|
+0.164
1'33.194
|0.046
|M
|210.567
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+0.425
1'33.455
|0.261
|M
|209.979
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|4
|
+0.753
1'33.783
|0.328
|M
|209.244
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|4
|
+0.783
1'33.813
|0.030
|M
|209.177
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.940
1'33.970
|0.157
|M
|208.828
|8
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|8
|
+0.967
1'33.997
|0.027
|M
|208.768
|9
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|7
|
+1.057
1'34.087
|0.090
|M
|208.568
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|7
|
+1.080
1'34.110
|0.023
|M
|208.517
|11
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|7
|
+1.140
1'34.170
|0.060
|M
|208.384
|12
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|7
|
+1.250
1'34.280
|0.110
|M
|208.141
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|8
|
+1.261
1'34.291
|0.011
|M
|208.117
|14
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|7
|
+1.417
1'34.447
|0.156
|M
|207.773
|15
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|7
|
+1.465
1'34.495
|0.048
|M
|207.668
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.562
1'34.592
|0.097
|M
|207.455
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.731
1'34.761
|0.169
|M
|207.085
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+2.275
1'35.305
|0.544
|M
|205.903
|19
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+2.551
1'35.581
|0.276
|M
|205.308
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|7
|
+3.121
1'36.151
|0.570
|M
|204.091
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+4.348
1'37.378
|1.227
|M
|201.519
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|0
|
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de China - FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
1'32.741
|S
|211.595
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.120
1'32.861
|0.120
|S
|211.322
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|29
|
+0.555
1'33.296
|0.435
|S
|210.336
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+0.731
1'33.472
|0.176
|S
|209.940
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.858
1'33.599
|0.127
|S
|209.656
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+1.388
1'34.129
|0.530
|S
|208.475
|7
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|28
|
+1.685
1'34.426
|0.297
|S
|207.819
|8
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.800
1'34.541
|0.115
|S
|207.567
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|27
|
+1.898
1'34.639
|0.098
|S
|207.352
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.935
1'34.676
|0.037
|S
|207.271
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|29
|
+2.032
1'34.773
|0.097
|S
|207.058
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|26
|
+2.087
1'34.828
|0.055
|S
|206.938
|13
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|26
|
+2.115
1'34.856
|0.028
|S
|206.877
|14
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+2.136
1'34.877
|0.021
|S
|206.832
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|26
|
+2.206
1'34.947
|0.070
|S
|206.679
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.739
1'35.480
|0.533
|S
|205.525
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|18
|
+2.938
1'35.679
|0.199
|S
|205.098
|18
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|18
|
+3.115
1'35.856
|0.177
|M
|204.719
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|25
|
+3.316
1'36.057
|0.201
|S
|204.291
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+4.483
1'37.224
|1.167
|M
|201.839
|21
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+5.155
1'37.896
|0.672
|M
|200.453
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|13
|
+6.459
1'39.200
|1.304
|M
|197.818
|Ver los resultados completos
Share Or Save This Story
Últimas noticias
Ferrari retira el alerón "Macarena" del SF-26 en China y explican la razón
Wolff explica la diferencia entre Mercedes y el resto en la clasificación sprint en China
Gasly: "Es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10"
Leclerc admite que Mercedes tiene ventaja con su motor, pero Ferrari peleará en China
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments