Fórmula 1 GP de China

Colapinto admite estar "perdido" en China tras la clasificación sprint

Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación sprint para el Gran Premio de China de Fórmula 1.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El argentino Franco Colapinto admitió sentirse “un poco perdido” después de una difícil clasificación sprint en el Circuito Internacional de Shanghái.

La jornada del viernes siempre iba a ser difícil para Colapinto, ya que en solo una hora de entrenamientos debía descubrir una pista hasta ahora desconocida para él y resolver los aspectos de puesta a punto del Alpine A526, que este año incluyen la gestión de la energía de la unidad de potencia.

El piloto de 22 años se ubicó 15° en la práctica libre a menos de tres décimas de Pierre Gasly, que fue décimo con el otro monoplaza de Alpine. Sin embargo, la diferencia entre ambos se amplió en la clasificación sprint.

Colapinto arrancó la SQ1 con una vuelta de 1m35s689 que luego mejoró a 1m34s592 para pasar a la siguiente fase en el 16° puesto, el último lugar disponible, mientras que Gasly fue séptimo con una mejor marca personal de 1m33s970.

Ya en la SQ2, el argentino comenzó con un registro de 1m34s759 que bajó a 1m34s327 en su intento final, pero eso lo dejó nuevamente 16° y más lejos de Gasly, quien giró en 1m33s405 para pasar a la SQ3 nuevamente en el séptimo puesto.

"Estoy un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre, es un poco la referencia que tengo", admitió Colapinto en diálogo con ESPN Argentina.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no hice el paso de la práctica a la clasificación, así que hay que entender un poco por qué".

Colapinto espera poder encontrar respuestas durante lo que queda del viernes para tener mejores sensaciones el sábado al momento de la clasificación para el Gran Premio de China.

"Creo que hay mucho por trabajar hoy en la noche y mejorar para la clasificación mañana".

"Obviamente fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero bueno, me faltó bastante rendimiento hoy en mi lado del garaje, así que hay que entender por qué y volver mejor mañana", concluyó.

George Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Los comisarios barren la pista.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Alexander Albon, Williams

Liam Lawson, Toros de Carreras

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Franco Colapinto, Alpine

Charles Leclerc, Ferrari

Alexander Albon, Williams

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Lando Norris, McLaren

Franco Colapinto, Alpine

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Charles Leclerc, Ferrari

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Liam Lawson, Toros de Carreras

Max Verstappen, Red Bull Racing

Alexander Albon, Williams

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Alexander Albon, Williams

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Liam Lawson, Toros de Carreras

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Alexander Albon, Williams

Franco Colapinto, Alpine

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren

George Russell, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Liam Lawson, Toros de Carreras

Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes

Esteban Ocon, Haas F1 Team

George Russell, Mercedes

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari

George Russell, Mercedes

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren

George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari

Pierre Gasly, Alpine

George Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari

Max Verstappen, Red Bull Racing

Liam Lawson, Toros de Carreras

Franco Colapinto, Alpine

Oscar Piastri, McLaren

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

