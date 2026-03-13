El piloto de Red Bull Max Verstappen dice que su viernes ha sido un "desastre" en el Gran Premio de China, tras clasificarse en el octavo lugar para la carrera sprint de Shanghái.

El cuatro veces campeón del mundo ya había sido octavo en la única sesión de práctica libre del fin de semana, nada menos que a 1s8 del ritmo en comparación con el dominante Mercedes de George Russell.

En la clasificación sprint, Verstappen se quejó de un horrible comportamiento de su RB22; fue 11° en la SQ1, mejorando a noveno y octavo en los dos segmentos siguientes a pesar de una salida de pista en la última curva en la SQ2.

Aunque la posición del neerlandés mejoró, su diferencia con Russell aumentó de 1s140 en la SQ1 a 1s734 en la SQ3. Su compañero de equipo, Isack Hadjar, quedó medio segundo más atrás en el 10° lugar.

"Todo el día ha sido un desastre en cuanto al ritmo", lamentó Verstappen en F1 TV. "Sí, sin agarre. Honestamente, creo que ese es el mayor problema: sin agarre, sin balance, simplemente perdiendo muchísimo tiempo en las curvas, para ser sincero. Luego, por supuesto, debido a eso, empiezas a desencadenar otros pequeños problemas. Pero el gran problema para nosotros es que el paso por curva está completamente fuera de lugar".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Consultado sobre si podía intentar algo diferente y agresivo con la puesta a punto para la clasificación principal y la carrera, Verstappen respondió de forma breve: "Lo veremos. No sé en este momento qué podemos hacer. Veremos".

El piloto de Red Bull había llegado a China, donde ganó en 2024, con pocas esperanzas de lograr un resultado destacado.

Consultado sobre si pensaba que estaría más cerca de los otros equipos punteros en Shanghái durante la conferencia de prensa del jueves, Verstappen respondió: "Imposible saberlo. Quiero decir, honestamente, es una jungla ahí afuera en este momento. Creo que es muy difícil saberlo realmente. Quiero decir, esperaría que se acerque un poco, no incluso que sea mayor que la diferencia que hubo en Melbourne, pero está claro que en este momento no podemos luchar con esos coches".

