Piastri califica de "impresionante" la superioridad de los Mercedes en China

Oscar Piastri, piloto de , calificó la superioridad de Mercedes como "bastante impresionante" después de que las Flechas de Plata lograran otro doblete en la clasificación de Fórmula 1 para la carrera sprint del Gran Premio de China.

Mercedes es el equipo que ha logrado el cambio a estos nuevos coches de 2026, ya que en el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada el pasado fin de semana, consiguió un doblete tanto en la clasificación como en la carrera.

Continuó con su buena racha en Shanghái, con George Russell una vez más por delante de Kimi Antonelli, esta vez con el británico consiguiendo la pole por 0,289 segundos, seguido por Lando Norris, de McLaren, en tercera posición.

El actual campeón del mundo se quedó a 0,621 segundos de la pole, por delante del cuarto clasificado, Lewis Hamilton, con el compañero de Norris, Piastri, en quinta posición y siete décimas por detrás de Russell en la clasificación para la carrera del sábado.

Piastri dijo: "Ha estado razonable. Creo que el salto en agarre entre los medios y los blandos ha sido bastante grande. Pero sí, obviamente la diferencia con Mercedes es bastante impresionante.

Así que hay algunas cosas en las que tenemos que trabajar. Creo que el coche se comportó bastante bien. Fue una vuelta bastante decente. No creo que quedara mucho más por hacer".

Esas opiniones fueron compartidas por el jefe de su equipo, Andrea Stella, que se mostró más impresionado por la lucha con Ferrari, que se hizo con la cuarta posición gracias a Hamilton y la sexta con Charles Leclerc.

"Hay algunos indicios de mejora", dijo Stella. "Diría que, sobre todo, en la forma en que entendemos cómo utilizar la unidad de potencia, hubo menos variabilidad en la primera sesión de entrenamientos y más claridad en cuanto a cómo la utilizamos durante la clasificación.

George Russell, Mercedes Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Esto se tradujo en mejores tiempos por vuelta, lo que nos permitió clasificarnos detrás de Mercedes, que por el momento está fuera de nuestro alcance.

Pero es bueno ver que McLaren puede luchar por la segunda posición junto con Ferrari, una buena posición de salida con Oscar y Lando, ambos pilotaron muy bien y es una buena situación para la carrera de mañana".

Esto se produce después de que Ferrari fuera la mayor amenaza para Mercedes en Melbourne, con el tercer y cuarto puesto, mientras que McLaren quedó algo rezagada, con Norris en quinto lugar y Piastri accidentándose antes de la carrera.

"La tercera posición es lo mejor que podemos hacer por el momento", dijo Norris. "De hecho, estoy bastante contento de haber superado a los dos Ferrari hoy, porque parecían bastante buenos durante todo el día.

"Buena posición para mañana. Sin duda, las cosas han ido mejor este fin de semana, simplemente porque la pista es mucho más sencilla desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la unidad de potencia.

Así que todos se han alineado un poco más, pero sin duda hemos sacado un buen partido al final y ha estado reñido. Una buena vuelta me ha colocado en una buena posición".