Leclerc: Ferrari necesita "tres carreras perfectas" para el Top 3

El piloto monegasco de Ferrari fue uno de los protagonistas negativos del GP de Turquía de hace dos semanas. En la penúltima curva se fue largo al intentar arrebatar el tercer puesto a Pérez y acabó cruzando la meta quinto.

Su enojo se hizo evidente en la radio del equipo en la vuelta de regreso a boxes, y Leclerc admitió este jueves en Bahrein que espera haber aprendido la lección.

"Viéndolo en perspectiva, creo que hubo dos cosas. Una es que fui demasiado optimista y posiblemente me comí el punto de frenado, no demasiado, pero lo suficiente para saltarme la curva. Y luego el coche estaba muy, muy sucio, por lo que intentaba mirar los retrovisores y no podía ver nada detrás", reconoció.

"Al final, el resultado es que tenía que haber tenido más cuidado, estaba por delante de Pérez. Pero son cosas que pasan, aprenderé de ello y espero que no me vuelva a suceder".

Cuando se le preguntó al joven piloto de Ferrari si el equipo italiano podrá batir a Renault, McLaren y Racing Point en la batalla por el tercer puesto de Constructores, Leclerc dejó claro que ese es el objetivo.

La Scuderia está a 24 puntos –con 132 aún en juego– de Racing Point, tercer clasificado en la general tras el podio de Pérez en Turquía. El propio Leclerc está a solo tres puntos del cuarto puesto del mexicano en el Mundial.

"Bueno, ese sin duda es el objetivo. Pero, si somos realistas, creo que va a ser muy, muy difícil. Necesitamos tener tres fines de semana perfectos. Así que tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y ver si podemos lograrlo o no. Pero creo que... obviamente dependerá de lo bien que lo hagamos, pero también de lo consistentes que sean ellos en las próximas tres carreras", apuntó.

El monegasco llega al circuito de Sakhir, donde en 2019 logró su primera pole en la F1, pero vio cómo se le escapó la victoria entre los dedos por un problema del motor.

"Sí, gracias por recordarme lo del año pasado... fue muy doloroso, obviamente. Logré mi primera pole, pero luego, en carrera, tuvimos un fallo mecánico que nos privó de la victoria. Pero sí, fuimos competitivos y creo que Ferrari ha sido siempre competitivo aquí. Así que espero que tengamos un buen fin de semana", concluyó.

