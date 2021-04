Una falla en la fibra óptica afectó los datos de la F1 en Imola

El sistema de datos de la Fórmula 1 se cayó al comienzo de la acción en pista y se pasó rápidamente a un "modo de recuperación" que permitió continuar con las operaciones básicas a través de un enlace por satélite.

Sin embargo, muchas funciones, como la transmisión de datos, las cámaras on board y las radios de los equipos, estuvieron fuera de servicio durante al menos una parte de la sesión.

El fallo de la fibra se solucionó durante la pausa para el almuerzo y la segunda práctica libre se desarrolló sin más problemas después de que se restableciera el funcionamiento normal.

Como resultado de las restricciones de la COVID-19, la F1 ha trasladado una mayor parte de sus operaciones técnicas de la pista a su base británica de Biggin Hill para reducir la necesidad de que el personal se desplace a las carreras, pero la organización ha subrayado que el fallo de este viernes fue local.

El corte creó problemas importantes para los equipos, ya que las comunicaciones por radio con los pilotos se vieron interrumpidas, lo que hizo imposible dar la ayuda habitual sobre los problemas de tráfico cuando los coches más rápidos se acercaban por detrás.

La falta de contacto con el muro de boxes contribuyó a un accidente entre un Esteban Ocon que iba en vuelta lenta y Sergio Pérez, lo que provocó la primera bandera roja del fin de semana. Tras comparecer ante los comisarios, no se tomó ninguna medida al respecto.

"Ciertamente, fue un gran problema", dijo el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto. "No sé si en todos los equipos tuvimos exactamente los mismos inconvenientes. Pero para nosotros fue muy difícil, sobre todo en el caso de Charles [Leclerc], no había manera de comunicarse con él".

"Es difícil porque no puedes aconsejarle sobre los coches que le siguen, así que puede haber situaciones de obstrucción que no son para nada voluntarias, pero también es muy difícil para los pilotos saber quién viene detrás”.

"Además de eso, estamos utilizando nuestra unidad de potencia de carrera, porque esas unidades de potencia son las que montamos en Bahrein y se utilizan durante todo el fin de semana. Así que, obviamente, si tienes algún problema, no sabes cómo reaccionar y comunicarte. Así que este tipo de problemas es grave".

"La experiencia fue un poco extraña porque no teníamos tiempos por vuelta", añadió el jefe de Alfa Romeo, Fred Vasseur. "Teníamos los datos para la seguridad al menos. Fue solo en el primer relevo hasta la mitad de la sesión, así que para mí está bien, no es un drama".

"Lo discutimos después de la sesión, porque los pilotos se quejaban de la radio, ¡pero hace 20 años los chicos eran capaces de pilotar sin la radio!”.

"Hasta que no pierdes ese tipo de datos no creo que te des cuenta de lo mucho que dependes de ellos", dijo Otmar Szafnauer, de Aston Martin. "Era como si estuviéramos a ciegas en el muro de boxes. Incluso la comunicación con los pilotos no funcionaba. Hizo las cosas mucho más difíciles".

GALERÍA: algunas imágenes del viernes del GP de Emilia Romagna

Nikita Mazepin, Haas VF-21 1 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 2 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B 3 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 4 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 5 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 7 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 8 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Práctica de parada en boxes de Aston Martin 10 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 11 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 12 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 13 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 14 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 15 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B 16 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B 17 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle de la parte trasera del Red Bull Racing RB16B 18 / 18 Foto de: Giorgio Piola

compartidos