Bottas: "Aún no creo que tengamos el coche más rápido"

Bottas arrancó de la mejor manera en Imola siendo el más rápido en la primera sesión de entrenamientos en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, lo cual ratificó más tarde al liderar también el segundo ensayo de la jornada.

Se trata de un panorama diferente al vivido hace tres semanas en Bahréin, cuando Max Verstappen y Red Bull dominaron los entrenamientos antes de quedarse también con la pole position y ser un durísimo contendiente el domingo en la carrera, donde Hamilton fue el vencedor por poco margen

Para Bottas, el equipo campeón de la Fórmula 1 ha logrado dar un paso adelante con el W12, si bien todavía quedan aspectos por mejorar.

"Las sensaciones son mejores, sigue habiendo el mismo tipo de problemas pero menos, así que todavía no es perfecto, pero sólo estamos en la segunda carrera de las 23 de esta temporada, así que espero que tengamos tiempo suficiente para arreglarlo", valoró el finlandés.

"Pero al menos podemos sentir que hemos dado pasos adelante, así que eso es bueno".

Verstappen había quedado a 58 milésimas de Bottas en la tercera posición tras la primera práctica, pero el holandés tuvo problemas temprano en el segundo entrenamiento y casi no giró.

Consultado sobre el potencial de Red Bull para lo que queda del fin de semana, Bottas espera que sean fuertes y no ve al Mercedes como el monoplaza más veloz aún.

"Definitivamente no hemos visto lo mejor de Red Bull hoy, vamos a ver que en la Q3 mañana. Pero no hay duda de que van a ser rápidos y todavía no creemos que seamos el coche más rápido, tenemos que demostrarlo el sábado".

Hamilton, por su parte, finalizó el viernes a diez milésimas del tiempo de Bottas (el británico lo marcó con neumáticos blandos contra los medios de su compañero) y se mostró complacido con el trabajo que hizo Mercedes después de Bahréin. Sin embargo, el siete veces campeón cree que la pista de Imola también influye.

"El equipo ha trabajado muy duro para tratar de entender lo que pasó en la última carrera, dónde fuimos débiles y dónde podemos tratar de hacer el coche un poco mejor con la puesta a punto", dijo Hamilton.

"Pero creo que la pista también ha venido un poco más en nuestra dirección. Empezamos con una puesta a punto realmente buena, y sólo con pequeños retoques aquí y allá, pero sin mayores problemas. De momento, buen ritmo para nosotros".

En cuanto a Red Bull, Hamilton comentó: "Parece que han tenido sesiones bastante complicadas con el tráfico y eso, así que será bastante interesante ver mañana lo rápidos que son".

Información adicional por James Newbold y Luke Smith

Galería: las fotos de Mercedes este viernes en el GP de Emilia Romagna

