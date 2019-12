Raikkonen: El año ha sido mejor que una mala temporada en Ferrari

Kimi Raikkonen ya no tiene que esperar podios regulares en Alfa Romeo. El equipo, antes conocido como Sauber, fue uno de los mejores en la mitad de parrilla durante la primera mitad de la temporada, pero descendió después de las vacaciones de verano.

El experimentado piloto ha conseguido terminar en nueve ocasiones dentro de los 10 mejores, finalizando undécimo en el campeonato de pilotos, superando con creces a su compañero de equipo Antonio Giovinazzi.

Los resultados son lógicamente más bajos que en Ferrari, lo que también significa que las expectativas no son tan altas como antes, pero correr en Fórmula 1 se ha convertido en un hobby para Raikkonen, ahora que ha llegado a la fase final de su carrera dentro de la máxima categoría.

A pesar de este enfoque, mira hacia atrás con sentimientos encontrados: "Creo que hubo dos lados diferentes en el año. En la primera mitad nos fue bien, tuvimos un par de malas carreras como en Barcelona y Mónaco, pero después de eso mejoramos.

“Después de las vacaciones de verano todavía teníamos un buen ritmo, pero como equipo no conseguimos ningún punto y después de eso se hizo muy difícil luchar por los diez primeros puestos. Al menos hemos tenido algo de ritmo en las últimas carreras, pero sólo en Brasil, con los dos coches, hemos podido conseguir un buen número de puntos", expresó el finlandés.

En Interlagos, Raikkonen consiguió su mejor resultado del año, un cuarto puesto. Lo mismo ocurrió con su compañero quien se metió a los cinco primeros.

“Fue poco tarde, pero así son las cosas", dijo sobre el gran resultado conjunto que el equipo anhelaba. "Creo que hemos aprendido mucho y nos lo llevaremos para el año que viene, cuando intentemos hacerlo mejor como equipo".

Raikkonen cruzó la línea de meta medio segundo después de Carlos Sainz, por lo que se perdió la posibilidad de un podio. Esto hace que el ex piloto de Ferrari viviera en 2019 su primer año, desde 2014, en que nunca llegó a estar entre los tres primeros. "Las expectativas a principios de año eran completamente diferentes en ambos equipos. Esta temporada fue generalmente mucho mejor que, por ejemplo, un año difícil en Ferrari, como equipo o como piloto".

Sin embargo, no necesariamente siente menos presión al estar en Alfa Romeo. "Por supuesto que quieres hacerlo bien y como dije, es una pena que nos hayamos quedado atrás. Como piloto, todos se presionan mucho a sí mismos. Después de todo, nuestro trabajo durante un fin de semana de carreras no es muy diferente, no importa en qué equipo estés. Aparte de eso, ahora hay menos estrés, esa es la belleza de esto. También es bueno que el equipo esté más cerca de casa, para poder pasar más tiempo con mi familia".