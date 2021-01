Los radios y su importancia en la Fórmula 1

Desde el Spygate de 2007, cuando el ingeniero de Ferrari Nigel Stepney pasó diseños del equipo italiano a un amigo que trabajaba en McLaren y el equipo británico fue castigado severamente, la Fórmula 1 ha evitado caer en cualquier escándalo de espionaje y escuchas.

Sin embargo, los equipos aún se vigilan de cerca y la última prohibición que se instauró en la pretemporada 2020, la de los paneles grandes para tapar los coches, hace que echar un ojo al rival sea un poco más fácil. La radio del equipo también es una herramienta interesante para saber qué están haciendo los otros equipos.

Un equipo especial para escanear canales de radio de otras escuderías de F1

"Tenemos una sala de operaciones dedicada a ello en la fábrica", explica Graham Watson cuando Motorsport.com le preguntó sobre el espionaje por radio en la F1. Desde que se incorporó a la categoría reina del automovilismo en 1996, el neozelandés ha conocido a varios equipos de carreras desde dentro, incluidos Benetton y Brawn GP.

Desde 2014, ha sido el team manager del equipo hermano de Red Bull, Toro Rosso, actual AlphaTauri. Debido a su papel, sabe cómo una escudería puede vigilar a sus oponentes.

"También tenemos gente en la pista que escucha todas las emisoras de radio de los demás. Si escuchas algo, estás de suerte", dice sobre los 12 miembros de cada equipo que son especialmente designados para esa tarea durante los fines de semana de carrera.

¿Está permitido eso? Sí, ciertamente está permitido durante los grandes premios, aclaró Watson. Los equipos de F1 pueden seguir el feed oficial de la dirección de la F1.

"Todos los equipos tienen la posibilidad de escuchar a los demás. Pero eso solo los fines de semana de carrera, no durante los test de invierno. Normalmente asignamos a cada persona dos o tres equipos para que puedan buscar información y captar las palabras clave. Por supuesto, escuchan mucha comunicación irrelevante, así que solo prestan atención a las palabras clave y trabajan con ellas".

Las posibilidades de escuchar a escondidas en la F1 disminuyeron con los años

Las estrategias de los otros equipos son particularmente interesantes para AlphaTauri (y para cualquiera). Al fin y al cabo, todos quieren poder anticiparse y responder a cada mensaje lo mejor posible.

"En la carrera en sí, obviamente, quieres saber si alguien va a entrar en el pitlane o si hay un problema con un coche. Ya sea por los neumáticos, los frenos o el ahorro de combustible, no importa", continúa Watson.

Lo más importante es tener una visión clara de lo que están haciendo los rivales, especialmente los oponentes directos en una carrera. "Puedes imaginar que nosotros nos centramos más en los equipos con los que peleamos de manera constante. Quizás un Racing Point, Haas o Renault". Por lo tanto, los mejores equipos como Mercedes son seguidos menos de cerca.

Este método de escucha clandestina es menos intrusivo actualmente que hace algunas décadas. Años atrás, según Watson, los equipos penetraron los canales de radio de los demás, pero ahora están encriptados, por lo que eso ya no es posible.

"Usamos un sistema digital para esto. Cada equipo tiene su propia frecuencia de radio codificada, por lo que sin los canales oficiales no deberías poder captar nada. Si eso sucede, es que has tenido suerte, pero normalmente no es posible", dice el director del equipo, que se ríe recordando el nivel de espionaje de los 90. "Sí, luego pasaron muchas cosas. ¡Al 100%! Intentaron entrar en otros canales y escuchar a otros equipos. Y eso era lo que ocurría todo el tiempo".

Con información adicional de Oleg Karpov