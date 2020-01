La F1, cerca de un nuevo Acuerdo de la Concordia

El Acuerdo de la Concordia actual entre la Fórmula 1, los equipos de la categoría y la FIA expirará a finales de 2020 y el dueño de los derechos comerciales, Liberty Media, insiste en una redistribución del dinero que reciben las escuderías.

Bajo el acuerdo actual, Ferrari, por ejemplo, gana la mayor bolsa de dinero en base a la historia, como el equipo más antiguo de la parrilla. Sin embargo, Carey cree que las negociaciones para una distribución más justa para los diez equipos se están acercando a un acuerdo.

"Estamos entrando en la fase final y hemos resuelto ciertos elementos para el futuro. Tuvimos que ocuparnos de la reglamentación, del límite presupuestario y de más cuestiones de este tipo que ya se han discutido", dijo Carey en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

"Los menos favorecidos también deben tener una oportunidad de ganar, mientras que sólo tres equipos fueron lo suficientemente competitivos la temporada pasada", agregó el directo según informó Bloomberg.

En cuanto a la nueva era reglamentaria que entrará en vigor en la Fórmula 1 en 2021, Carey indicó que fue fundamental realizar compromisos y que no era posible tener a todos de acuerdo.

"Es lógico que no tengas una opinión unánime sobre todo. Hubo diferentes opiniones y lo que se intenta hacer es tener una conversación honesta y tener en cuenta todos los puntos de vista en la medida de lo posible y luego decidir qué es lo correcto para el deporte".

"No todo va a gustar a todo el mundo, algunas cosas a la gente no le gustan y otras sí. Llevó tiempo porque es una oportunidad para que los equipos discutan por qué estamos de acuerdo o en desacuerdo, para pensar en lo que estamos haciendo y creo que hemos tenido éxito. No nos engañamos con que queremos asegurarnos de que todos están de acuerdo con cada parte, eso es lo que son los compromisos", finalizó.

