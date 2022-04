Equipos piden una "reforma" a la manera de compartir datos en F1

Tras un comienzo impresionantemente fuerte de temporada 2022 para Haas, algunos de sus rivales han cuestionado si se ha beneficiado demasiado de sus estrechos vínculos con Ferrari.

El equipo estadounidense ha comprado abiertamente tantas piezas de Ferrari como ha podido en el pasado, y este año ha forjado lazos cada vez más estrechos con la creación de un centro en Maranello y la incorporación de varios ex empleados de la escudería italiana.

Eso ha generado desconfianza y temores de que Haas pueda estar ganando con ese conocimiento compartido, algo que los equipos que trabajan de manera individual no pueden obtener.

Sin embargo, la FIA está plenamente segura de que la asociación Haas/Ferrari es justa y legal, pero eso no ha impedido que algunos pidan que las reglas se endurezcan de cara al futuro.

El director de Mercedes, Toto Wolff, comentó: "Creo que se necesita una reforma, porque queremos evitar este tipo de discusiones que tenemos ahora y la polémica de los últimos días o las últimas semanas. Todo el mundo merece tener un buen rendimiento, y la gente debe tener reconocimiento cuando ha hecho un buen trabajo".

"Pero algunos de los cambios de trabajo o de entidad en las mismas premisas solo están creando argumentos que no son necesarios para el deporte. En cuanto a nosotros, ya sabes, tuvimos el caso del túnel de viento con Aston Martin en el túnel de viento que teníamos hace dos años. Menuda tormenta de mierda se generó. Pero lo hemos estado gestionando con la máxima diligencia".

"Pero en el futuro, si tuviéramos que comprometer nuestra, digamos, capacidad de ingresos, debemos vigilarlo, porque ninguno de los equipos debería poder cooperar de la manera que estamos viendo hoy".

El director de McLaren, Andreas Seidl, cree que la F1 debería ser más dura al respecto y detener cualquier manera de cooperación entre escuderías.

"Para nosotros está claro que la Fórmula 1 debería ser un campeonato de 10 constructores, u 11 o 12, lo que significa que no debería haber ninguna transferencia de propiedad intelectual relacionada con el rendimiento principal", explicó. "Lo máximo que se debe permitir compartir son las unidades de potencia y las partes internas de la caja de cambios. Eso es todo, no debería compartirse ninguna infraestructura, etc".

"Cuando permites eso, también habrá transferencia en el lado del coche y sabemos por la FIA que es difícil de vigilar. Y si algo no es posible vigilarlo, se debe prohibir".

"Y se tiene que hacer por dos razones: porque hace que los equipos B serán demasiado competitivos en comparación con equipos como nosotros y, al mismo tiempo, porque los equipos A también se benefician de eso, lo que es aún más preocupante para nosotros".

"Solo esperamos que con todo el diálogo que está habiendo con la F1, con la FIA y también entre varios equipos, finalmente veamos alguna acción en los próximos años para corregir esta situación".

Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG, Frederic Vasseur, director del equipo Alfa Romeo Racing, Otmar Szafnauer, director del equipo Alpine F1, en la conferencia de prensa de los directores de equipo. Photo by: FIA Pool

Sin embargo, no todos los equipos están de acuerdo en que las cosas deben cambiar. El jefe de Alfa Romeo, Fred Vasseur, cree que las reglas actuales son lo suficientemente efectivas.

"No estoy seguro de que tengamos que cambiar el reglamento, es exactamente la misma historia que el aspecto financiero: tenemos que aplicar las reglas", defendió. "Y las reglas son lo suficientemente estrictas para que sea justo. Y si te basas en las reglas, está más que bien".

"Por eso creo que estamos confiando en la FIA, porque tienen que hacer el trabajo de regulador y lo están haciendo, están en ello. Y para mí, está bien así".

El director de Alpine, Otmar Szafnauer, respaldó la opinión de Seidl de que la clave del asunto es que la FIA puede controlar adecuadamente cualquier transferencia de conocimiento entre equipos.

"Estoy acuerdo con Fred, en un mundo ideal, las reglas son bastante claras. La dificultad es vigilarlo", dijo.

"Entonces, si vigilar esas reglas es imposible, entonces creo que deberíamos cambiar las reglas que pueden ser vigiladas para que sea justo. Así que creo que hace falta más discusión con la FIA, y tal vez un poco de reforma en las reglas para que puedan ser controladas"

Pero el jefe de Haas, Gunther Steiner, ha restado importancia a lo que piensan los equipos rivales y dice que, al final, lo único que importa es que la FIA está satisfecha con la relación de su equipo con Ferrari.

Cuando se le preguntó por la idea de Seidl de que las asociaciones entre equipos se limiten solo a la caja de cambios y el motor, Steiner dijo: "Sí, afortunadamente Andreas no dirige la FIA. Así que él puede sugerirlo, pero hay un gobierno establecido que definirá eso".

"A veces hay cosas en las reglas que si no te vienen bien, no puedes ir y cambiarlas".

"Mercedes ha ganado el mundial ocho años seguidos, tenían un motor muy fuerte y bien por ellos, hicieron un buen trabajo. Pero nadie dijo 'oh, ahora tenemos que cambiar la regla del motor, porque Mercedes lo está ganando todo".

"Hay un órgano de gobierno ahí. Y si ciertas personas creen que pueden cambiar todo solo con hablar, no creo que eso vaya a suceder".