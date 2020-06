Cómo Hamilton se ha convertido en un líder y voz contra el racismo

Los triunfos en grandes premios por parte de Lewis Hamilton son fáciles de cuantificar y reconocer. En total, en su historia dentro de la Fórmula 1 ha conseguido 84 veces lo más alto del podio.

En el mundo deportivo, es más difícil de precisar cuando una persona comienza a mostrar el tipo de cualidades de liderazgo y convicciones que los hacen dignos de respeto fuera del drama de la competencia. Algunos llegan ya actuando de esa manera, otras se toman el tiempo para aprender y crecer para ejecutar roles importantes. Otros nunca desarrollan esa personalidad.

Durante los últimos años, Hamilton ha sido la voz dominante de la F1, sin miedo a decir lo que piensa sobre temas complejos. Es esa franqueza lo que permite que la gente lo escuche y haga que sus palabras tengan relevancia.

Una y otra vez que las protestas contra el racismo han crecido junto con la campaña Black Lives Matter, que resurgió después de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, las declaraciones de Hamilton han ido en aumento, haciendo de las redes sociales su canal para difundir estas ideas.

Pero el británico no solo ha sido crítico en temas raciales, sino también en cuestión de políticas públicas, tal como lo demostró a principios de mes cuando fue duro con el gobierno de su propio país por la forma en que manejó la actual crisis de salud.

“Estoy horrorizado por como el gobierno del Reino Unido ha manejado el COVID", escribió en Instagram. "Deberían haber cerrado las fronteras hace meses. Es desconcertante cómo se puede permitir que la gente vuele desde países sin ser examinado. Se podrían haber salvado miles de vidas. ¡Necesitamos mejores líderes!".

Después hizo referencia al derrumbe de una estatua que representaba al comerciante de esclavos del siglo XVII Edward Colston, y que terminó en un río luego de que fue derrumbada por manifestantes en Bristol.

“¡Viendo las noticias de hoy sobre la estatua derribada ayer! Si esas personas no hubieran derribado esa estatua, honrando a un comerciante de esclavos racista, nunca hubiera sido eliminada”.

"Se dice que entrará en un museo. La estatua de ese hombre debería permanecer en el río como las 20,000 almas africanas que murieron en el viaje aquí y fueron arrojadas al mar, sin entierro ni monumento. Los robó de sus familias y su país y eso no debe ser celebrado. ¡Debe ser reemplazado por un monumento a todos los que vendió, a todos los que perdieron la vida!”.

Este no es un territorio nuevo para Hamilton En los últimos años ha expresado su opinión sobre temas tan variados como la diversidad en el deporte motor y la urgente necesidad de abordar la crisis climática mundial.

Hamilton fue también crítico, y llegó más duro y lejos que cualquier otro piloto, al cuestionar la forma en que se desarrollaron los hechos previos al Gran Premio de Australia en marzo pasado, justo cuando la pandemia de coronavirus estaba creciendo en todo el mundo.

Pero, volviendo a 2004, cuando Hamilton estaba compitiendo en la Fórmula 3 Euro Series, participó en una entrevista para un artículo de la revista Autosport sobre la falta de diversidad en el automovilismo, donde ya destacaba por su idea de luchar por una mayor equidad.

"Como vengo de la nada, tengo un gran impulso", dijo el entonces piloto de 19 años. "Debido a mi color, probablemente pueda tener influencia en otra cultura. Es una gran ventaja. Me encantaría poder hacer algo por otras personas y hacer que digan 'Oh, sí, él fue quien abrió la puerta'. Eso seria genial”.

"Sé que muchas personas dicen que no quieren ser nada especial, pero todos, de alguna manera, quieren ser especiales, ya sea bueno o malo. Es una oportunidad para mí de hacer algo y no quiero desperdiciar mi vida. Estoy aquí por una cosa ahora y quiero completar eso”.

"Cuando me levanto todos los días no digo 'Oh, dispárenme, soy negro'. No me tratan como si fuera diferente, quizás algunas personas de forma ocasional, pero la mayoría me tratan normalmente. Así que nunca pienso en eso, a menos que alguien lo mencione de alguna manera, porque yo estoy aquí para hacer lo que amo”.

"Si me dejo envolver en el problema del color se pierde todo el propósito por el que estoy aquí. El hecho es que sé sobre mi singularidad: es claro para mí, es algo que llama la atención todo el tiempo, porque tan pronto como entro en el área del garaje, soy diferente, pero si estoy tropezando con el tema del color, es contraproducente”.

"Seré feliz cuando no tengamos una conversaciones como esta, cuando no valga la atención de los medios. Hasta entonces, entiendo que es algo de lo que tengo que hablar, pero estaré mucho más feliz si hablamos de mi primera victoria”.

Dieciséis años después, con un título de la F3 Euro Series, la corona de la GP2 y seis campeonatos mundiales para él, esas conversaciones deprimentes aún son necesarias y posiblemente se han vuelto más importantes en la era de las redes sociales. Incluso un tema tan claro como el racismo (solo hay una postura correcta) es debatido sin fin por los dos lados de una guerra cultural que, aparentemente, es interminable.

Los comentarios de Hamilton sobre las acciones del gobierno en el Reino Unido, que tiene el mayor número de muertes en Europa por la crisis del coronavirus y es el segundo a nivel mundial en estadísticas tan sombrías, hará eco en muchas personas.

Su posición sobre la remoción forzada de la estatua de Colston también llegó a donde otras figuras públicas sintieron que no podían. La existencia de la estatua había sido la fuente de debates y controversias muy necesarios en Bristol en los últimos años, pero incluso la decisión de agregar una segunda placa en que se detallaba el comercio de esclavos ejercido por Colston se había retrasado por aparentes objeciones. Hamilton resumió hábilmente la situación que rodea a las personas que sienten que no tienen más remedio que tomar la ley en sus propias manos cuando la ley les defrauda.

Sus palabras tienen la capacidad de crear movimiento, por ejemplo, cuando hace unas semanas criticó a la Fórmula 1 por permanecer en silencio ante el movimiento racial en Estados Unidos, lo que llevó a que otros pilotos, y la propia categoría dieran un paso adelante en la lucha.

Hamilton es simplemente un líder fantástico, y después de todo su éxito, dentro y fuera de la pista, tiene una enorme audiencia, con la que puede hablar directamente, con un alcance estimado de mil millones de personas solo en Instagram si se considera toda la red que puede tejer.

Si algo de esto le suena familiar, no es el resultado de "su simpatía de Hamilton [sic]", como lo expresó un mensaje particularmente analfabeto e inquietante que llegó a la bandeja de entrada del Autosport newdesk hace unas semanas. Es porque a pesar de todo lo que Hamilton ha logrado, todavía está atrayendo, francamente, críticas desvergonzadas y nefastas.

Y por lo que vale, no es y no debe ser inmune a las críticas: nadie lo es. Tomando un ejemplo deportivo, si Hamilton comete un error en la pista, como su derrota en el Gran Premio de Alemania de 2019, o una infracción resultado de una lucha rueda a rueda, se le llamara por su nombre. Pero si tomas su carrera como un todo, realmente no hay tantos momentos así.

Hamilton es todo lo que un campeón debería ser. Incluso si detuviera su carrera en este momento, seguiría siendo una leyenda de la F1, pero ahora aún tiene la oportunidad de eclipsar a Michael Schumacher como el mejor piloto de la categoría en cuanto a estadísticas se refiere. Lejos del paddock, sus intereses externos en la moda y la música atraen la atención del público que no está relacionado con el deporte motor. Sin duda él es el sueño de un promotor.

Y con cada año que pasa, el viejo argumento de que sus "travesuras" fuera de pista son una distracción se vuelve cada vez más erróneo. Sí, ha manejado para el mejor equipo con el mejor auto desde 2014, pero es él, no Nico Rosberg o Valtteri Bottas, quien ha conseguido en total seis campeonatos mundiales.

La semana pasada, Luke Smith explicó precisamente por qué las personas que dicen que Hamilton debería "apegarse a las carreras" están equivocadas.

Los pilotos de carreras son humanos. Eso es lo que los hace interesantes. Los conceptos de carreras autónomas como Roborace, con toda su tecnología inteligente, simplemente nunca serán tan convincentes como el deporte humano.

Responder a los puntos de vista de Hamilton con preguntas sobre los vínculos históricos de Mercedes con los nazis (y los de su antiguo patrocinador, Hugo Boss) es puro y agotador. Sí, hay muchos problemas que deben solucionarse en el mundo, pero resaltar uno no disminuye a otro.

Mientras algunas categorías han avanzado desde aquella entrevista de Hamilton con Autosport, como NASCAR con su programa Drive for Diversity, o el Programa de Desarrollo de Pilotos Afroamericanos de CART, la F1 estuvo notablemente ausente a este tema.

Por lo tanto, fue bueno escuchar al jefe deportivo de la F1, Ross Brawn, explicar nuevamente cómo el campeonato se compromete a mejorar la diversidad dentro de las "bases" del automovilismo con una declaración de obtener la "Diversidad e inclusión". Esto debe revisarse y explicarse una y otra vez en las próximas semanas, meses y carreras.

Cuando era adolescente, Hamilton esperaba con ansias el día en que estos temas no necesitaran ser discutidos. Su dolor de que todavía están, y cómo se traducen en actos abominables en el mundo, está ahí en sus palabras hoy.

Las cualidades de liderazgo de Hamilton han sido claras durante décadas. Todos, desde los fanáticos hasta los futuros campeones de F1, deben reconocer eso, y jugar su papel para hacer realidad esas esperanzas.

