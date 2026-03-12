Alpine reveló tras el Gran Premio de Australia del pasado fin de semana que el A526 arrastra un problema aerodinámico que afecta el rendimiento del coche en curvas de alta velocidad.

Steve Nielsen, director de la escudería de Enstone, lo calificó como una "lesión" que arrastra el monoplaza y que fue descubierta durante la pretemporada en Bahréin. Se entiende que eso explicó en parte la falta de rendimiento el pasado fin de semana en Melbourne.

"Tenemos subviraje en alta velocidad. Vimos algo de eso en Bahréin. La naturaleza o las características de este circuito significan que hay más curvas de alta velocidad, por lo que ese problema se vuelve mayor. Así que lo entendemos, tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en el auto en China. Así que es una lesión que estamos arrastrando en este momento y ojalá no fuera así, pero creo que sabemos cómo resolverlo", explicó Nielsen.

Al ser preguntado por Motorsport.com el jueves en la previa del Gran Premio de China sobre esta situación, Franco Colapinto admitió el problema, pero destacó que lo importante es que el equipo entienda la situación y pueda aplicar las soluciones necesarias.

"Sabemos que tenemos algunos problemas claros y estamos trabajando en ellos. Pero es complicado traer una solución rápida entre estos fines de semana. Las carreras llegan muy rápido", dijo el argentino.

"Los chicos en la fábrica están trabajando muchísimo y para nosotros es realmente difícil primero analizar y entender cuál es el problema y luego intentar solucionarlo. Pero a veces lleva un poco más de tiempo de lo que queremos. Creo que la parte más importante es entender claramente cuál es la situación y saber en qué tenemos que trabajar y dónde debemos poner nuestros esfuerzos".

"Y eso está ocurriendo. Así que eso es bueno. Por supuesto que querés tenerlo resuelto mañana y eso siempre es complicado. Pero creo que llegará con el tiempo y eso va a aportar más rendimiento al auto".

Los mecánicos de Alpine trabajan en el coche de Franco Colapinto el jueves en el GP de China. Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Mientras tanto, Colapinto espera sacar el máximo provecho del fin de semana en Shanghái, que representa un nuevo desafío para el argentino al tratarse de una pista desconocida para él.

"Ya estuve en esta situación antes. En 2024 estuve en un campeonato en el que nunca había estado antes y con un auto que nunca había conducido antes, y también estuve en fines de semana sprint, así que no es completamente nuevo para mí. Pero todo es muy diferente y es un circuito muy técnico que no conozco, así que será difícil, pero de nuevo intentaremos aprovechar al máximo la FP1 y adaptarnos lo más rápido posible".

En cuanto a cómo puede llegar a desarrollarse la carrera en China, Colapinto espera que sea diferente a lo visto en Australia en el debut de las nuevas unidades de potencia en la Fórmula 1 que dependen en gran medida del motor eléctrico.

"Creo que Melbourne es un circuito mucho más exagerado para estas situaciones porque allí estamos muy limitados en energía. Creo que en circuitos con zonas de frenada más fuertes y no tanto de alta velocidad será más fácil gestionar la energía y veremos menos de eso".

"Pero como primera experiencia, Melbourne fue bastante representativo para todos, para los aficionados y para nosotros, porque las diferencias extremas de velocidad en las rectas fueron mucho más exageradas debido a las características del circuito. Creo que aquí veremos menos de eso".

"De nuevo, todo es nuevo, en cada carrera a la que llegamos pueden ocurrir cosas nuevas y aprenderemos cosas nuevas. Pero es un proceso por el que vamos a pasar y en el que, supongo, iremos mejorando. Creo que el aprendizaje y la comprensión serán cada vez mayores cada fin de semana. Veremos cómo va aquí y el domingo podremos hablar sobre lo que veamos en la carrera", concluyó.