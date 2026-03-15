Unos problemas técnicos dejaron fuera de combate a los dos monoplazas de McLaren en el Gran Premio de China de Fórmula 1 antes incluso de que diera comienzo, para gran consternación de Lando Norris y Oscar Piastri.

Afectado por un problema electrónico, el actual campeón del mundo Norris no pudo salir del garaje para la carrera de Shanghái, mientras que su compañero de equipo Piastri tuvo que ser llevado de vuelta al pit lane desde la parrilla, debido a lo que el australiano describió como "un problema eléctrico en la unidad de potencia".

"Sinceramente, no sé cuánto tiempo lleva pasando esto", comentó Norris cuando se le pidió que describiera la cronología de los hechos. "A veces es mejor dejar que se las apañen solos, pero me enteré probablemente 20 minutos antes de salir del garaje. Pero creo que ya llevaban un rato trabajando en ello. Algún problema eléctrico con la unidad de potencia, y por eso ni siquiera se puede arrancar.

"Así que, sí, es una pena. Mi primer no-arranque en la F1, lo cual es triste. Y lo que es peor, que es un doble no-salida, ya que Oscar tampoco sale. Así que, sí, no es el mejor día para nosotros".

Norris se subió al coche de todos modos, lo que llevó a especular con que quizá pudiera participar en la carrera.

"Estaban intentando [arreglar el coche], así que nunca se sabe", explicó. "Incluso nos quedamos en boxes durante las primeras vueltas, por si acaso había una bandera roja o algo así, y la suerte nos sonreía. Pero no fue así, simplemente preferíamos estar listos por si acaso algo aparecía por arte de magia y empezaba a funcionar. Pero hoy no ha sido el caso".

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Mientras tanto, el problema de Piastri se manifestó en el peor momento posible. "Todo iba bien de camino a la parrilla", reveló. "Creo que fue algo similar, un problema eléctrico en la unidad de potencia, que creo que fue el mismo que tuvo Lando, pero no es el mismo problema eléctrico. Así que, sí, obviamente es decepcionante, pero es lo que hay".

Este es el segundo abandono consecutivo para Piastri antes de arrancar porque sufrió un accidente de camino a la parrilla de Albert Park el fin de semana pasado —una decepción en casa para el piloto de Melbourne, que esta vez se lo tomó con más filosofía.

"Hace tiempo que no veía dos Grandes Premios por televisión", comentó. "Obviamente, ya sabes, este es un poco diferente. Ya sabes, la semana pasada fue bastante duro de aceptar.

Este… por desgracia, este tipo de cosas pasan a veces en las carreras, y sobre todo al principio de un nuevo reglamento, probablemente no sea una gran sorpresa. Así que, sí, es una pena que les haya pasado a los dos coches a la vez".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Puede que Norris tuviera una sonrisa en la cara ante los medios, pero era una sonrisa amarga.

"Quiero decir, simplemente estoy decepcionado, eso es todo", dijo. "Estoy decepcionado por no haber podido salir a hacer mi trabajo hoy. Estoy frustrado por todo el equipo, no solo por mí. Por supuesto, adoro a los mecánicos, todos se esfuerzan mucho, y es un equipo bastante complicado. Hay muchas cosas nuevas y, por supuesto, algunos problemas nuevos que todavía estamos descubriendo a veces.

"Todo el mundo en el box está decepcionado. Hoy no hemos podido sacar el coche a la pista, y trabajarán duro para intentar arreglarlo".

La única vez anterior en que ambos McLaren no pudieron tomar la salida fue en el Gran Premio de Estados Unidos de 2005, cuando Kimi Raikkonen y Juan Pablo Montoya se retiraron al final de la vuelta de formación junto con el resto de pilotos que llevaban neumáticos Michelin, debido a las dudas sobre la durabilidad de sus neumáticos en el circuito perlado de Indianápolis.