La queja de Pérez "sorprendió" a Racing Point

El jueves en Sochi el mexicano dijo que "algunas personas dentro del equipo tienden a esconder cosas", agregando que "tenemos que ser lo más transparentes posible para asegurarnos de que alcanzamos nuestros objetivos".

Luego de estas declaraciones, Pérez tuvo una charla con la dirección del equipo de Racing Point, que lo llevó a emitir una aclaración en las redes sociales, señalando que "el aire está totalmente despejado".

Green enfatizó que cualquier retención de información se refería sólo al programa 2021, que es una práctica estándar en cualquier equipo cuando piloto no continúa.

"Esas conversaciones son para el monoplaza del año que viene, básicamente", dijo Green. "No lo excluimos de nada de lo que hagamos este año. Nos interesa tenerlo lo más rápido posible para el resto de la temporada. Estamos en una lucha por el campeonato".

"No nos sirve de nada empezar a tratarlo de forma diferente. Y no lo hemos hecho. Por eso nos sorprendió que en vez de hablarnos de los problemas que tenía, lo primero que leímos fue en la prensa. Así que eso fue un poco extraño".

"Pero cuando hablamos con él ayer sobre ello y le preguntamos qué era lo que pensaba que estábamos ocultando, se dio cuenta de que en realidad estaba equivocado, y no estábamos ocultando nada. Y fuimos abiertos hasta unas horas antes del anuncio".

"Pero una cosa que no discutiremos, no hablaremos, es lo que haremos para el auto del año que viene. Pero eso no debería impedirnos hacer el trabajo que hacemos ahora para este año".

El viernes, ambos monoplazas de Racing Point tuvieron modificaciones en la suspensión mientras el equipo continúa actualizando el RP20.

"Aquí hay una actualización de la suspensión trasera, y bastante significativa", dijo Green. "Y un poco en la suspensión delantera también, pero principalmente en la trasera. Y eso es lo que los pilotos estuvieron tratando de afinar esta mañana, y pareció dar buenos resultados. Así que estamos contentos con la forma en que ha ido hasta ahora".

Pérez terminó la sesión de la FP2 en sexto lugar, mientras que su compañero de equipo Lance Stroll fue 17º.

"Tenemos problemas de balance en las diferentes especificaciones de neumáticos que estamos corriendo", dijo Green. "La pista es bastante difícil en lo que respecta al asfalto, pero creo que Sergio estuvo mucho más cómodo con el coche para empezar".

"Creo que Lance no estuvo tan incómodo con el auto, sólo estuvo más incómodo con la forma en que conducía".

"Y cuando le preguntamos sobre el auto, dijo: 'El auto está bien, pero no puedo dar una vuelta. Sólo necesito más tiempo para pensar en esto'. Había un poco de exceso de conducción, seguro".

"Creo que Sergio estuco un poco más relajado, y se fue acumulando progresivamente. Creo que Lance puede haber ido demasiado rápido. Pero ninguno de los dos estuvo reportando ningún gran problema".

Galería: las fotos de Sergio Pérez en el Gran Premio de Rusia

Galería Lista Sergio Pérez, Racing Point RP20 1 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 2 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 3 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 4 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 5 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los mecánicos empujan el RP20 Racing Point de Sergio Pérez en el pit lane 6 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 7 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 8 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 9 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 10 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 11 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 12 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 13 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 14 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 15 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sergio Pérez, Racing Point RP20 16 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 17 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 18 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 19 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 20 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 21 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 22 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 23 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 24 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 25 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 26 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 27 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 28 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43, Sergio Pérez, Racing Point RP20 29 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point y Lance Stroll, Racing Point 30 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point y Lance Stroll, Racing Point 31 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 32 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 33 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 34 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 35 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point y Lance Stroll, Racing Point en la conferenci de prensa 36 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point y Lance Stroll, Racing Point en la conferenci de prensa 37 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 38 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 39 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 40 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Related video