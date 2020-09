¿Hace bien Racing Point en descartar a Pérez?

Después de un par de semanas explosivas en mayo, tras el anuncio de la salida de Sebastian Vettel de Ferrari, el mercado de los pilotos de Fórmula 1 en 2021 se volvió algo inactivo. Además de la confirmación por parte de Mercedes sobre la continuidad de Valtteri Bottas para el próximo año, y el anuncio de Williams de una alineación sin cambios, no ha habido movimientos concretos de los que hablar.

Todas las miradas han estado puestas en cuál sería el siguiente movimiento de Vettel, a pesar de su insistencia en que no apuraría su decisión. Confirmó que había habido conversaciones con Renault antes del anuncio de Fernando Alonso para 2021, y más tarde admitió que existieron "conversaciones informales" con Racing Point sobre un asiento para el año próximo.

La noticia de que Vettel estaba negociando con Racing Point -que pasará a llamarse Aston Martin en 2021- llevó a preguntas naturales sobre el futuro de Pérez. A pesar de estar en el primer año de un contrato por tres temporadas, Pérez admitió que era "obvio" que él sería el que se iría si Vettel llegaba, dado que su compañero de equipo, Lance Stroll, es el hijo del dueño del equipo, Lawrence Stroll.

Pero en las últimas semanas, Pérez se volvió más desafiante. Desde que regresó de sus dos carreras por COVID-19, el mexicano sonaba más confiado sobre su futuro.

"Lo que he escuchado del equipo es que todos queremos seguir adelante, continuar", dijo Pérez en el Gran Premio de España. "Así que creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que esos rumores puedan desaparecer."

Racing Point ofreció un mensaje similar, diciendo simplemente que era "status quo" para la alineación del equipo el año que viene dado los contratos de los pilotos.

Pero siempre parecía probable que se haría un intento Vettel. El jefe del equipo, Otmar Szafnauer, pudo haber hablado con el alemán cuando lo llevó en su auto personal en Silverstone, pero no hizo mucho para frenar los rumores.

Se cree que es inminente un anuncio que confirme la llegada de Vettel a Aston Martin Racing para la temporada 2021. Será sin duda un gran golpe para el equipo, que ha realizado una serie de grandes movimientos desde la toma de posesión de Stroll en agosto de 2018. Stroll Sr. siempre estuvo interesado en que una marca icónica se convirtiera en la identidad del equipo, explorando previamente opciones como Brabham y March antes de que su inversión en la compañía de autos Aston Martin abriera la puerta para un nuevo nombre por encima de la puerta en 2021.

La contratación de un cuatro veces campeón del mundo es una prueba más de que Racing Point va en serio. Vettel aportará una gran experiencia al proyecto tras su paso por Red Bull y Ferrari, pero también llama la atención. El perfil del equipo sólo crecerá gracias a su llegada.

También es un nuevo comienzo para Vettel. Su último año con Ferrari es poco probable que sea recordado con cariño, dados los problemas de rendimiento del equipo, su propia falta de confianza con la SF1000, y la nublada imagen que rodea el anuncio de su -para él- inesperada salida.

Lance Stroll, Racing Point, and Sebastian Vettel, Ferrari, talk in Parc Ferme after the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images