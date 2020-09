Pérez: "Si no encuentro nada atractivo en F1, pensaría en otras series"

"Checo" Pérez anunció el miércoles que no continuará como piloto de Racing Point para la próxima temporada tras haber sido informado de esa decisión ayer mismo por una llamada telefónica de Lawrence Stroll, dueño del equipo.

Durante las últimas semanas el piloto mexicano había indicado que no estaba manteniendo conversaciones con otras escuderías porque confiaba en continuar en el equipo de Silverstone, que pasará a llamarse Aston Martin en 2021.

Ahora, con la decisión de Stroll de cambiar a Pérez por Sebastian Vettel, el piloto mexicano debe encontrar un lugar para estar en la parrilla de salida de la próxima temporada.

"Creo que todo es una opción en este momento", dijo Pérez al ser preguntado por Motorsport.com sobre cuál será su próximo paso.

"Mi principal objetivo es permanecer en la F1. Siento que todavía soy muy joven y estoy hambriento, y quiero seguir en la Fórmula 1. Pero tiene que ser el paquete correcto. Un paquete que realmente me dé la máxima motivación para dar mi 100% en cada vuelta".

"También tiene que ser un proyecto a largo plazo, con el objetivo de 2022, porque allí espero que el cambio de reglas tenga un efecto importante. Esa es la razón principal por la que quiero continuar para 2022, porque siento que hay muchas oportunidades", agregó.

Cuando comenzaron en julio los rumores sobre un posible cambio de Vettel a Racing Point, Pérez dijo que equipos de otras categorías -y uno de F1- lo habían contactado y ahora indicó que no descarta la posibilidad de mudarse de serie si no encuentra algo que lo seduzca en la Fórmula 1.

"No espero tomar una decisión en un futuro próximo. Me tomaré el tiempo que requiera. Si no encuentro nada atractivo en la F1, pensaría en otras series, otras cosas, ya veremos", dijo.

Preguntado también sobre la posibilidad de no competir en 2021 para volver en 2022, "Checo" desecha esa opción.

"Pienso que una vez que te sales, quizás nunca vuelvas. Así que creo que si tomo un año sabático, antes prefiero retirarme", disparó.

Información adicional por Luke Smith

Galería: las fotos de Sergio Pérez en el jueves del GP de la Toscana

Galería Lista Sergio Pérez, Racing Point con Will Buxton 1 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 2 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 3 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

