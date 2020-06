Cambio en el piso en F1 podía traer consecuencias no deseadas

El desarrollo aerodinámico no se congelará por completo, ya que los monoplazas lucirán muy distinto de carrera a carrera, debido al trabajo sin descanso de los diseñadores.

Pero un aspecto del diseño del auto que destacará desde el principio en 2021 es la nueva forma del fondo plano, que la FIA ha introducido para tratar de reducir la carga aerodinámica en torno a un 10%.

La motivación detrás de este movimiento es ayudar al suministrador de neumáticos de la Fórmula 1, Pirelli, que planea seguir usando la misma construcción y compuestos por tercera temporada consecutiva.

Sin esta intervención de la FIA, se esperaba que los equipos siguieran aumentando la carga aerodinámica en esta zona y eso podría provocar que los neumáticos no lograsen lidiar con las cargas asociadas.

El resultado es un cambio doble en la normativa, que en primer lugar trata de resolver un contratiempo regulatorio que permite colocar orificios completamente cerrados en los 100 mm exteriores del piso desde 2017.

Reglas del piso para 2021. Photo by: Giorgio Piola

En segundo lugar, quita una porción diagonal del piso y agravará los problemas que afrontan los diseñadores cuando intentan proteger el suelo y el difusor de la turbulencia creada por las ruedas.

Orificios en el piso

La proliferación de agujeros que hemos visto agregarse en paralelo al borde del piso y los angulados delante de la rueda trasera en los últimos años tienen objetivos similares, pero diferentes.

Detalle del piso del Haas-Ferrari VF-20. Photo by: Giorgio Piola

Los orificios paralelos al borde crean un regulador aerodinámico, una falda de aire que protege el flujo de aire de debajo del auto de las turbulencias creadas por las ruedas delanteras.

Difusor del Haas F1 Team VF-20. Photo by: Giorgio Piola

Mientras que los orificios angulados, solo presentes delante de las ruedas traseras, ayudan a mitigar el impacto del "chorro de estela" de los neumáticos, un fenómeno causado por la deformación de la rueda trasera y el flujo de aire que llega a chorros, literalmente, al difusor.

Quitar estos aspectos del diseño por completo implica que los diseñadores buscarán maneras de recuperar estas pérdidas en otros lados, y es ahí donde la innovación de los equipos podría causar dolores de cabeza a la FIA y lastrar sus esperanzas de reducir la carga aerodinámica.

Eliminando un mecanismo tan obvio y visible para ello, lo ha reemplazado con muchas vías de desarrollo potencialmente no regulables.

Como resultado, veremos, sin duda, cambios notables en el borde principal del suelo, los bargeboards y otra serie de superficies. Se espera que los equipos ya habrán recuperado el 10% de carga cuando los equipos lleguen a la primera carrera de 2021.

Obviamente, esta evolución no es gratuita y llega en un momento en que la Fórmula 1 va a adoptar un recorte de gasto como nunca antes.

Quizás, una solución intermedia mejor, visto que hablamos de un solo año útil para el desarrollo, podría haber sido disminuir lo que podría haberse hecho en la periferia del piso.

Esto podría no haber bajado un 10% de la carga, pero habría llevado a una carera de desarrollo más económica para recuperar las pérdidas a través de la adaptación de otras zonas y estructuras de flujo de aire del auto.

El otro problema es que, mientras que se acepta de manera general que creará una disminución de la carga aerodinámica, no garantiza que no habrá otras consecuencias inesperadas que lleven a encontrar más carga que si no se hubieran producido los cambios.

Comparación del piso 2020-2021. Photo by: Camille De Bastiani