Binotto ensayó tres veces antes de decirle a Vettel que no seguía

Vettel termina contrato a final de temporada, y a principios de este año parecía probable que renovara. Sin embargo, tras los problemas de Ferrari en los test de pretemporada en Barcelona, la cúpula del equipo pensó que a largo plazo lo mejor era que no continuara.

Binotto le comunicó a Vettel la decisión por teléfono, antes de que arrancara el mundial de F1. El italiano ha admitido que no fue una llamada fácil de hacer.

En una entrevista con Sky Italia, Binotto dijo que tuvo que preparar con antelación la difícil conversación.

"Estaba en casa, y antes de llamarlo repetí mentalmente tres veces lo que tenía que decirle y cómo", explicó Binotto. "La decisión sobre Seb no fue fácil, porque lo queremos por lo que ha sido, por cómo se ha comportado y por lo que ha dado al equipo a lo largo de los años".

"Pero llega un momento en el que tienes que tener la claridad para tomar decisiones mirando al futuro. Estamos cerca del comienzo de un nuevo ciclo técnico en 2022, y hay un equipo formándose en todas las áreas".

"Tenemos el deber y la ambición de mirar a medio y largo plazo, y es en base a esto que hay que encontrar la fuerza para tomar ciertas decisiones".

"¿Si Seb reaccionó mal? No, no colgó el teléfono. Es una persona muy inteligente, una gran persona, y ha mantenido su carácter durante una temporada en la que no han sido pocas las dificultades. Nunca fue negativo. En cambio, fue proactivo y una persona muy respetuosa".

Las declaraciones llegan tras el revuelo generado en el pasado GP de Portugal, cuando Vettel insinuó que tal vez su coche no era igual que el de Leclerc, y Binotto respondió acusándole de poder dar más.

El alemán, durante un curso muy complicado, ha defendido siempre al equipo y ha entonado una y otra vez el 'mea culpa', cargando a sus espaldas el bajo rendimiento con un monoplaza que han adaptado para su compañero.

Sin embargo, ahora que se acerca el final y que Vettel ya tiene contrato para 201 (con Aston Martin), parece que el desenlace no será tan ideal como había sido hasta ahora el respeto mostrado por el piloto al equipo del que siempre estuvo enamorado.

