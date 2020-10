FIA: imposible cambiar las sanciones por puntos en plena temporada

Los puntos tomaron relevancia en Rusia cuando Lewis Hamilton recibió dos puntos en su licencia por sus infracciones al entrenar salidas en lugares prohibidos antes de la carrera, lo que lo puso temporalmente en 10 puntos.

Sin embargo, en un hecho inusual, los comisarios le quitaron esos dos puntos al británico después de la carrera al aceptar que Mercedes había contribuido a la decisión de Hamilton de practicar salidas donde lo hizo.

El asunto desencadenó un debate sobre los puntos de penalización, con los pilotos acordando que sólo se deberían dar por cuestiones de seguridad.

Lance Stroll, Daniil Kvyat y Romain Grosjean obtuvieron cada uno un punto de penalización en el GP de Portugal además de una sanción de tiempo por registrar más de tres infracciones de límites de pista en la carrera.

Masi dice que no es posible cambiar el sistema en medio de una temporada y que tal medida representaría un "mal gobierno".

Sin embargo, subrayó que se hará una revisión durante el invierno, lo que llevará a posibles cambios en la forma en que se otorgan los puntos el próximo año.

Los comisarios operan desde un "menú" de asignación de puntos que se activa automáticamente cuando los pilotos son declarados culpables de determinadas infracciones.

Tienen importancia porque un piloto que recibe 12 puntos en un año natural estará sujeto a no competir en una carrera.

Masi insistió en que los puntos de los límites de la pista de Portimao no son una señal de que los comisarios han ignorado las peticiones de centrarse en cuestiones de seguridad.

"No, no creo que sea justo decir eso en primer lugar", dijo. "En segundo lugar, y esto se ha discutido con todos los pilotos implicados, es que al principio de cada año la FIA y todos los directores deportivos de los equipos se sientan y revisan la tabla de penalizaciones, y las pautas de penalización que los comisarios utilizan, y generalmente llegan a un consenso sobre las penalizaciones y los puntos de penalización asociados".

"Y son revisadas anualmente por su relevancia en general. Así que desde una perspectiva de equipo, no es una sorpresa donde los puntos de penalización son y no son asignados. Y hemos discutido en las reuniones de pilotos y hemos dicho que haremos la misma revisión de nuevo para 2021".

"Sin embargo, no es algo que cambiaría a mitad de año durante un campeonato. No hay cambios, y a los pilotos se les ha dicho que no habría cambios para el año, sería un mal gobierno".

Masi agregó que la FIA sigue trabajando en el controvertido tema de los límites de pista.

"La gestión de los límites de la pista es algo que ha estado en marcha durante un tiempo", dijo. "Creo que ha habido varias soluciones que han sido consideradas a lo largo del tiempo, ya sea el día de hoy con controles electrónicos, ya sea diferentes tipos de bordillos, ya sea diferentes tipos de escapatorias. Así que no es una solución sencilla".

"Entonces, ¿la solución que tenemos aquí y ahora es ideal con los controles electrónicos? Probablemente no es ideal, pero es la mejor en las circunstancias que tenemos. Parece estar haciendo el trabajo bastante bien".

"Y desde una perspectiva de equipo, sin duda sabrías que la forma en que se ha aplicado es consistente en todos y cada uno de los coches. Y siempre hemos dicho, sólo lo haremos de tal manera, que pueda ser consistente y repetible con cada coche que pase".

"Así que es una revisión continua de la tecnología, soluciones físicas, cualquiera que sea. Y no es necesariamente durante el invierno europeo lo que se examinará. Es algo que ya ha sido revisado y que está siendo revisado continuamente".

