La segunda sesión de tests invernales de F1 de 2026, la primera de las dos previstas en Bahréin, permitió seguir acumulando datos sobre el trabajo de los equipos al inicio de una temporada marcada por grandes cambios reglamentarios.

A diferencia de Cataluña, todos los equipos estuvieron esta vez presentes en Sakhir: McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Alpine, Audi y Cadillac.

Esto es lo que hay que retener de este segundo rodaje de la pretemporada.

Antonelli el más rápido, pero el que menos giró

Andrea Kimi Antonelli Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

No nos detendremos demasiado en ello, pero Mercedes acaparó lo más alto de la tabla de tiempos, firmando los dos únicos mejores registros por debajo de 1m34s esta semana. Detrás se ubicaron los Ferrari, los McLaren, los Red Bull y los Haas dentro del top 10.

Por su parte, Franco Colapinto quedó a las puertas de los diez primeros con su vuelta lograda el viernes por la tarde de 1m35s806 al volante del Alpine A526.

Cabe señalar que Kimi Antonelli, pese a haber marcado el mejor tiempo de estos tres días, también fue el piloto que menos rodó en total, víctima de diversos problemas técnicos en el W17.

Por el contrario, se observa que siete pilotos alcanzaron o superaron la barrera simbólica de las 200 vueltas: Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lando Norris, Lewis Hamilton y Oliver Bearman.

Señalemos finalmente que Aston Martin cierra la clasificación, con dificultades de refrigeración del motor Honda que resultaron evidentes en el calor de Sakhir.

Tiempos combinados finales de la semana de pruebas de la F1 en Bahréin

Pos. PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo (día) Neumáticos 1 Antonelli Mercedes 94 1'33"669 (D3) C3 2 Russell Mercedes 188 1'33"918 (D3) C3 3 Hamilton Ferrari 202 1'34"209 (D3) C3 4 Leclerc Ferrari 219 1'34"273 (D2) C3 5 Piastri McLaren 215 1'34"549 (D3) C3 6 Norris McLaren 207 1'34"669 (D1) C2 7 Verstappen Red Bull 197 1'34"798 (D1) C3 8 Bearman Haas 200 1'35"394 (D2) C3 9 Hadjar Red Bull 146 1'35"561 (D2) C3 10 Ocon Haas 190 1'35"578 (D1) C3 11 Colapinto Alpine 172 1'35"806 (D3) C3 12 Hülkenberg Audi 178 1'36"291 (D3) C3 13 Bortoleto Audi 176 1'36"670 (D2) C3 14 Gasly Alpine 146 1'36"723 (D2) C3 15 Albon Williams 208 1'36"793 (D3) C3 16 Lawson Racing Bulls 169 1'36"808 (D3) C3 17 Bottas Cadillac 153 1'36"824 (D2) C3 18 Sainz Williams 214 1'37"186 (D3) C2 19 Pérez Cadillac 167 1'37"365 (D3) C3 20 Lindblad Racing Bulls 158 1'37"470 (D2) C3 21 Stroll Aston Martin 108 1'38"165 (D3) C3 22 Alonso Aston Martin 98 1'38"248 (D2) C3

Ferrari metronómico, Mercedes en retirada

Lewis Hamilton (Ferrari) Foto de: Ferrari

Tras unos tests privados ya impresionantes en términos de fiabilidad, el primer test en Bahréin, en condiciones de calor, confirmó esta tendencia a pesar de los importantes cambios reglamentarios.

En particular, cabe destacar que cuatro equipos superaron los 2000 km, con McLaren y Williams incluso terminando con un kilometraje similar. Una buena noticia para el equipo de James Vowles, gran ausente en Cataluña pero que al menos pudo contar con un rodaje casi sin fallos esta semana.

No puede decirse lo mismo de Mercedes, que había sido el más constante en Barcelona y se encuentra "solo" penúltimo en esta tabla, con dos primeras jornadas perturbadas por algunas dificultades técnicas.

En estas condiciones, es por tanto Ferrari, justo detrás de McLaren y Williams en términos de kilometraje en Bahréin, el único equipo que ha superado los 4000 km acumulados en las seis jornadas de tests invernales realizadas hasta ahora.

En el otro extremo del espectro, los retrasos y problemas de Aston Martin lo relegan a poco más de 1000 km recorridos hasta ahora, es decir, tres veces menos que la Scuderia...

Escudería Motor vueltas

(Bahrein 1) KM

(Bahrein 1) KM totales

(Bahrein 1 + Barcelona) McLaren Mercedes 422 2284 3639 Williams Mercedes 422 2284 2284 Ferrari Ferrari 421 2279 4328 Haas Ferrari 390 2111 3932 Audi Audi 354 1916 3010 Red Bull Red Bull Ford 343 1856 3267 Racing Bulls Red Bull Ford 327 1770 3255 Cadillac Ferrari 320 1732 2496 Alpine Mercedes 318 1721 3346 Mercedes Mercedes 282 1526 3864 Aston Honda 206 1115 1422

El motor Honda necesita respirar... ¡pero también rodar!

El motor Honda es, con diferencia, el que menos ha rodado hasta ahora en los tests de invierno de F1 de 2026. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

En cuanto a los motoristas, sin sorpresa, con cuatro equipos presentes en Sakhir, Mercedes acumuló el mayor kilometraje total, llevando su cifra en toda la pretemporada a más de 13.000 km recorridos.

Si nos atenemos al kilometraje medio por equipo, sin embargo, es Ferrari quien lo hace mejor con más de 2000 km de media realizados por cada uno de los equipos motorizados por la firma italiana en Bahréin.

Cabe destacar que Audi, que solo cuenta con un equipo, está justo por debajo de la media de Mercedes pero por encima de la media de Red Bull Ford. Progresos a destacar para el constructor de los cuatro aros.

En cambio, Honda está en dificultades y rezagada en este apartado, tanto en valor absoluto como en promedio.

Motorista Vueltas KM (Bahrein 1) Promedio de KM por escudería (Bahrein 1) KM totales

(Bahrein 1 + Barcelona) Mercedes 1444 7815 1954 13 133 Ferrari 1131 6121 2040 10 736 Red Bull Ford 670 3626 1813 6523 Audi 354 1916 1916 3010 Honda 206 1115 1115 1422

Banderas rojas en los entrenamientos de Baréin 1

Coche Piloto Día Hora Motivo Alpine Colapinto Miércoles 9:37 Desconocido Audi Hülkenberg Miércoles 14:32 Desconocido Cadillac Pérez Jueves 8:10 Desconocido - - Jueves 11:52 Prueba FIA - - Jueves 14:35 Restos en la pista Alpine Gasly Jueves 14:53 Desconocido - - Jueves 16:53 Prueba FIA - - Jueves 17:00 Prueba FIA Cadillac Bottas Viernes 8:50 Refrigeración Ferrari Hamilton Viernes 16:49 Falta de combustible - - Viernes 16:55 Prueba FIA