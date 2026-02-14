Por qué las curvas más rápidas ahora son "50 km/h más lentas" en la F1 de 2026

Fernando Alonso dice que los pilotos de Fórmula 1 ahora tienen que conducir 50 km/h más lento en las curvas de alta velocidad para sacar el máximo partido a los coches de 2026.

Con los nuevos reglamentos de chasis y motor, la maquinaria de F1 ahora presenta un componente eléctrico mucho mayor, lo que ha hecho que la gestión de la energía sea predominante en términos de conducción.

Los pilotos de F1 ahora necesitan recuperar la mayor cantidad de energía posible en deceleración para desplegarla en el momento más oportuno, pero hay poco tiempo que ganar al usar potencia extra en curvas rápidas, en comparación con las rectas largas.

Mientras Alonso hablaba con la prensa en Bahréin el viernes por la tarde, le trasladaron los últimos comentarios de Max Verstappen, con el cuatro veces campeón del mundo calificando los coches de 2026 como "Fórmula E con esteroides" el jueves.

Alonso no estuvo del todo en desacuerdo, aunque insistió en que hay que esperar a los primeros grandes premios antes de sacar conclusiones. El piloto de Aston Martin utilizó la curva 12 del circuito de Sakhir como un ejemplo significativo, un giro a la derecha que teóricamente es la curva más rápida del trazado.

"Aquí en Bahréin, la curva 12 históricamente ha sido una curva muy exigente", explicó el veterano español. "Así que solías elegir tu nivel de carga aerodinámica para pasar la curva 12 a fondo. Quitabas carga aerodinámica hasta que podías hacer la curva 12 a fondo con neumáticos nuevos y luego también en carrera. Así que la habilidad del piloto era el factor decisivo para ser rápido en una vuelta.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Ahora en la curva 12 vamos como 50 km/h más lentos porque no queremos desperdiciar energía allí y queremos tenerla toda en las rectas. Así que hacer la curva 12, en lugar de a 260 km/h, a 200 km/h, puedes conducir el coche —el chef puede conducir el coche en la curva 12 a esa velocidad—. Pero no quieres desperdiciar energía porque quieres tenerla en las rectas.

"Así que entiendo los comentarios de Max, porque desde el punto de vista del piloto te gustaría marcar la diferencia en la curva conduciendo esos 5 km/h más rápido, pero ahora estás dictado por cuánta energía tendrá tu motor en la siguiente recta.

"Pero al mismo tiempo esto es Fórmula 1 y siempre ha sido así. Ahora es la energía. Hace dos años, cuando [Verstappen] ganó todas las carreras, era la carga aerodinámica. Él podía ir en las curvas a 280 km/h y nosotros podíamos ir en las curvas a 250 km/h porque no teníamos la carga aerodinámica.

"Al final del día, esto es Fórmula 1. Bajamos la visera, salimos y esto sigue siendo el mismo automovilismo. A veces vamos al karting de alquiler aquí en Bahréin —un circuito increíble, por cierto— y te diviertes mucho con un kart de alquiler. Así que seguimos amando el automovilismo, seguimos amando competir, y en cuanto al reglamento entiendo que hay menos influencia de las habilidades de conducción. Pero creo que después de tres o cuatro carreras quizá tengamos una mejor idea".

Como el piloto más experimentado en la historia de la F1, habiendo debutado en el campeonato del mundo en 2001, Alonso todavía echa de menos los coches de su juventud, en una época en la que los pilotos en su mayoría empujaban al máximo con poca gestión de neumáticos en carrera.

El campeón del mundo de 2005 y 2006 añadió: "Definitivamente, en términos de conducción pura, dije la semana pasada en la presentación del coche que para mí finales de los 90 y principios de los 2000 serán insuperables en cuanto a adrenalina al volante y habilidades puras desde el punto de vista del piloto, porque quieres conducir rápido en las curvas y encontrar los límites del coche".