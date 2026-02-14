Mercedes recibe un "baño de realidad" en Bahréin con el "aterrador" Red Bull

El piloto de Fórmula 1 de Mercedes George Russell afirma que su equipo está ahora a la defensiva, ya que Red Bull es el "equipo a batir" al inicio de 2026.

Mercedes fue colocado en un pedestal antes del inicio de los tests de pretemporada en medio de rumores sobre su nuevo y potente motor, y su funcionamiento fiable en el shakedown de Barcelona hizo poco por disipar la idea de que la escuadra con base en Brackley estaba preparada para iniciar la nueva era reglamentaria con ventaja.

Pero tras el primer test en Bahréin, los equipos propulsados por Mercedes han sido proclives a elevar a Red Bull y sus motores propios —los primeros desarrollados íntegramente en casa— como la referencia del grupo, señalando su impresionante despliegue de energía en las rectas, claramente visible en los datos de GPS.

Y aunque ningún equipo ni fabricante de unidades de potencia mostraría jamás todas sus cartas en una fase tan temprana, Russell respaldó los comentarios de Carlos Sainz, de Williams, y del campeón del mundo de McLaren, Lando Norris, de que Red Bull es ahora el equipo a batir en el estreno en Melbourne.

"Creo que este test ha sido un poco un baño de realidad para todos nosotros", dijo. "En primer lugar, hubo muchísima conversación sobre Mercedes y nuestra unidad de potencia durante el invierno, todo pura especulación porque nadie sabía nada en ese momento. Y la verdad es que Red Bull, en el primer día en Barcelona, se puso en marcha de inmediato y estaba muy por delante de todos sus competidores, así que nosotros, Ferrari y los demás.

"El primer día aquí en Bahréin, otra vez, básicamente sacaron la pelota del estadio. Así que, por el momento, son claramente el equipo a batir. Tenemos trabajo por hacer".

George Russell, Mercedes Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Añadió: "Y no están solo un pequeño paso por delante. Estamos hablando de del orden de medio segundo a un segundo en despliegue a lo largo de una vuelta. Así que es bastante aterrador ver esa diferencia".

Red Bull discute enérgicamente esa afirmación, con su director técnico Pierre Wache situando al equipo cuarto en el orden jerárquico, por detrás de un trío líder formado por Mercedes, Ferrari y McLaren. Max Verstappen también se ríe de las sugerencias de que Mercedes está por detrás, ya que está convencido de que sus unidades de potencia serán dominantes una vez que se las lleve al máximo en Australia.

Cuando Motorsport.com le trasladó a Russell los comentarios de Verstappen, respondió: "Bueno, espero que tengamos un gran as bajo la manga. Por supuesto, durante los tests nadie está rodando con el máximo rendimiento y todavía estás aprendiendo.

"Pero la verdad es que se han puesto en marcha mucho mejor que cualquier otro equipo. Y cuando nos comparamos, no solo con Red Bull, sino también con Ferrari, ellos también parecen estar en un buen momento. Creo que hemos entregado un coche muy fuerte este año.

"Por supuesto, toda la conversación sobre nuestra competitividad para esta temporada se basaba en el lado de la unidad de potencia. Habrá un gran desarrollo, pero ahora mismo Red Bull es el equipo a batir en ese aspecto. Es bastante impresionante lo que han hecho, teniendo en cuenta que son una estructura completamente nueva. Esperamos poder alcanzarlos".