Sale a la venta el Aston Martin safety car del GP de Abu Dhabi 2021

Un Aston Martin Vantage, que anteriormente sirvió como safety car de la Fórmula 1 en la controvertida temporada 2021, ha salido a la venta por 599.990 libras esterlinas (aproximadamente 760.000 dólares) a través de Auto Trader.

El coupé, equipado con un motor V8 de 4 litros, fue conducido por el piloto del safety car de la F1, Bernd Mayländer, en varias carreras entre 2021 y 2023. El anuncio revela que dos de los tres safety car han quedado disponibles para la venta a través del equipo con sede en Silverstone y han sido firmados por el bicampeón Fernando Alonso y su compañero en Aston Martin F1, Lance Stroll.

"'SC02' VIN N00045, como se ve aquí, ha ayudado a crear mucha historia deportiva, apareciendo en 20 Grandes Premios entre 2021 y 2023, sumando 4.280 km entre pruebas en pista y apariciones en carrera para F1, F2, F3 y otras categorías soporte", señaló el anuncio.

El SC02 fue utilizado en el controvertido Gran Premio de Abu Dhabi 2021. En las vueltas finales de la carrera que cerraba la temporada, el safety car fue desplegado tras un accidente en el que estuvo involucrado Nicholas Latifi.

A medida que pasaban las vueltas, parecía que la carrera terminaría bajo condiciones de safety car, algo que habría permitido a Lewis Hamilton quedarse con la victoria y el título del campeonato. Pero el entonces director de carrera, Michael Masi, ordenó que solo los coches rezagados entre Hamilton y Max Verstappen, que en ese momento era segundo y había pasado por pits a cambiar neumáticos, recuperaran en lugar de todos los doblados, para que la carrera pudiera reanudarse, una decisión que desde entonces ha sido un tema candente de debate.

Verstappen, con neumáticos más nuevos, aprovechó la decisión y adelantó al siete veces campeón para ganar la carrera y asegurar su primer título mundial.

Aston Martin dejó de suministrar a la F1 los safety car y medical car oficiales después de que su contrato llegara a su fin tras la temporada 2025, lo que significa que Mercedes continúa como proveedor exclusivo de los vehículos para el campeonato.

"Habiendo amplificado el regreso de la marca a la F1, estamos agradecidos por la asociación y el éxito de haber desempeñado este rol crítico en la parrilla durante los últimos cinco años", dijo Aston Martin.

Safety Car Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes continuará suministrando el Mercedes-AMG GT Black Series como safety car de la F1 y el Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ como medical car de la F1.

"La seguridad es un valor absolutamente central de nuestra marca y de nuestros productos", dijo Christoph Sagemüller, jefe de Mercedes-AMG Motorsport. "Por eso hemos estado proporcionando el Safety Car y el Medical Car oficiales de la FIA para la Fórmula 1 desde 1996.

"A partir de la temporada 2026, los Autos Oficiales FIA F1 volverán a llevar la estrella en todos los eventos de F1. De este modo, seguiremos contribuyendo activamente a la seguridad en la categoría reina del automovilismo.

"Para Mercedes-AMG, la Fórmula 1 no es solo una plataforma deportiva, sino también un entorno en el que el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de nuestros vehículos se hacen visibles bajo condiciones extremas".