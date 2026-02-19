Ir al contenido principal

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Coulthard se sorprendió de que Hamilton llegara "solo" a Ferrari y señala una relación clave en la F1

David Coulthard ha cuestionado por qué Lewis Hamilton se trasladó de Mercedes a Ferrari sin llevar consigo personal de confianza.

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

El ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard ha cuestionado por qué Lewis Hamilton no llevó a ningún miembro del personal de Mercedes a Ferrari, al destacar la importancia de un ingeniero de carrera.

El siete veces campeón se unió a Ferrari en 2025 después de una etapa de 12 años con Mercedes. En su primer año con el equipo de Maranello, Hamilton tuvo dificultades para adaptarse al nuevo equipo y también contará con un nuevo ingeniero de carrera en 2026 después de no lograr compenetrarse con Riccardo Adami.

"Me resulta absolutamente fascinante que Lewis Hamilton haya dejado Mercedes y haya llegado a Ferrari solo", explicó Coulthard en el podcast Up To Speed.

"No se llevó a nadie con él. Y puede que haya vuelto a contar con Angela [Cullen], su fisioterapeuta, porque se había alejado hacia el final de su etapa en Mercedes. Así que tenía a alguien a su alrededor que era un punto de referencia para hacerlo sentir cómodo.

"Pero cada vez que yo dejé un equipo, me llevé a un ingeniero conmigo. Son tu banco de datos de conocimiento. La relación con tu ingeniero es la relación más importante dentro del equipo porque esa es la persona que defiende tu posición en lo que respecta a nuevas piezas que llegan al equipo.

"Esa es la persona que te da toda la información cuando estás en pista para definir cuál va a ser tu estrategia, porque el estratega puede decirte que entres a boxes ahora, pero si el piloto no entra, no vas a entrar a boxes. Así que es muy importante, posiblemente más importante que la relación que tienes con tu pareja."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Erik Junius

Se entiende que Hamilton tenía una cláusula de no captación de personal en su contrato con Mercedes, pero el ex presentador de F1 TV Will Buxton compartió la sorpresa de Coulthard de que el piloto de 41 años no haya llevado a nadie consigo un año después.

"Creo que DC plantea que es más importante que la relación que tienes con tu pareja. Pero creo que es muy similar a la relación que tienes con tu pareja, porque cuando estás con alguien durante mucho tiempo, desarrollas un lenguaje que hablan entre ustedes y que entienden de forma inherente", dijo Buxton.

"Eso es algo que se vuelve una segunda naturaleza, él lo tenía con Bono [Peter Bonnington]. Y estaba la cláusula en su salida de Mercedes por la cual no se le permitía llevarse a nadie con él de inmediato. Pero pensé que después de un año tal vez la gente lo seguiría.

"En realidad ha perdido personas durante el invierno que sí habían ido con él. Marc Hynes, su mánager, se ha ido. Su jefe de prensa se ha ido. Está perdiendo gente que le era leal y que formaba parte de su círculo cercano. Han desaparecido."

