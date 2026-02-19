Sebastian Vettel habla con Max Verstappen sobre correr las 24 Horas de Le Mans

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Sebastian Vettel ha insinuado una participación en las 24 Horas de Le Mans junto a Max Verstappen en el futuro.

El piloto alemán, que se retiró de la F1 al final de la temporada 2022, confirmó que mantiene contacto regular con el piloto de Red Bull y que tienen la mira puesta en inscribirse en Le Mans cuando llegue el momento adecuado.

"También estoy en contacto regular con Max, y hablamos hace unos años sobre cómo, si surge la oportunidad, correríamos Le Mans juntos", dijo Vettel a Sky Sports Alemania.

A Verstappen se le preguntó sobre la posibilidad de participar junto al ex piloto de Red Bull durante los test de pretemporada en Bahréin. "Sí, sí. Me encantaría hacerlo. Pero, por supuesto, solo si podemos luchar por la victoria. Tienes que estar en el equipo adecuado.

"Así que es un poco difícil decir en este momento cuándo puede suceder. Pero quiero decir, escuché que Fernando va a seguir corriendo hasta los 75 de todos modos. Así que estoy seguro de que encontraremos un momento y un año para correr todos juntos."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El bicampeón Fernando Alonso, que se unió a Verstappen en la conferencia de prensa, también se mostró interesado en unirse al equipo, pero solo si pueden estar "muy bien preparados".

Verstappen hizo su debut en GT3 en 2025. Después de lograr la victoria en su primera carrera de resistencia, el neerlandés ha puesto en la mira las 24 Horas de Nürburgring en 2026. "Quiero hacerlo. Estamos trabajando en ello para que suceda, pero aún no puedo confirmarlo", dijo el cuatro veces campeón a los medios en Bahréin la semana pasada.

"Pero es genial por parte de los organizadores que hayan cambiado la fecha [de la carrera de preparación]. Porque creo que si lo hago, necesito una carrera de preparación en comparación con los pilotos que llevan haciéndolo desde hace un tiempo y tienen un poco más de experiencia. Además, para mí, hacerlo en un auto nuevo que no he conducido allí en la Nordschleife, creo que necesitas una carrera solo para aprender los procedimientos.

"Incluso para mí hacer una parada en boxes, hacer un cambio de piloto, quiero decir, normalmente no hago eso. Así que todas esas pequeñas cosas, solo quiero prepararme bien para luego potencialmente participar en las 24 Horas."