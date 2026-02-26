Apple y Netflix unen fuerzas para distribuir contenido de F1 2026

El nuevo difusor estadounidense de Fórmula 1, Apple TV, ha alcanzado un acuerdo con Netflix para incluir la última temporada de Drive to Survive en su servicio de suscripción, mientras que el Gran Premio de Canadá de 2026 se transmitirá en vivo en Netflix como contraprestación.

Apple tomó los derechos de transmisión en Estados Unidos a partir de 2026, reemplazando a ESPN, en un acuerdo de cinco años que se cree tiene un valor cercano a los 150 millones de dólares anuales.

El acuerdo significa que la F1 tendrá una presencia significativa en dos de los mayores servicios de streaming del país y, en un esfuerzo adicional por promocionar la serie en ambas plataformas, Netflix y Apple TV han acordado emitir parte del contenido del otro.

En Estados Unidos, los suscriptores de Netflix podrán ver en directo todas las sesiones del Gran Premio de Canadá de mayo en su plataforma, mientras que los clientes de Apple TV podrán ver la octava temporada de Drive to Survive con su suscripción, que se estrena el viernes 27 de febrero.

Leer también: Fórmula 1 Todo lo que aprendimos de la temporada 8 de Drive To Survive de la F1

Al hablar sobre las posibilidades que abre el acuerdo estadounidense de Apple para la F1, el jefe de la F1, Stefano Domenicali, dijo: "Somos un deporte mundial, pero el mercado estadounidense es sin duda un mercado en el que podemos ver el potencial de crecimiento en términos de interés, de reconocimiento y de negocio.

"Creemos que el socio que hemos elegido en el mundo del streaming es el adecuado, si se considera que el mercado estadounidense en términos de streaming es uno de los más maduros.

"Apple será muy agresiva en utilizar todas las herramientas que tiene con todas las diferentes aplicaciones y plataformas de las que dispone, no solo en términos de Apple TV, y quiero reiterar el hecho de que todos nuestros suscriptores de F1 pueden conectarse con Apple TV como parte de su oferta, gastando menos y habrá mucho contenido que van a impulsar".