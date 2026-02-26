Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

La situación en Aston Martin: "Hay que asegurarse de que no se destruyan entre ellos"

Ralf Schumacher ha criticado el problemático inicio de Aston Martin en 2026 durante los test de Bahréin, advirtiendo que Newey, Stroll, Alonso y Honda enfrentan una presión creciente para resolver rápidamente preocupaciones importantes.

Lydia Mee
Publicado:
Lawrence Stroll, Aston Martin

El ex piloto de Fórmula 1 y actual analista de Sky Sports Alemania, Ralf Schumacher, calificó el inicio de la temporada 2026 de Aston Martin como un "desastre ernorme y una total sorpresa".

La escudería de Silverstone llega a la temporada 2026 con una nueva asociación de unidad de potencia con Honda y el primer auto de F1 de Aston Martin diseñado bajo el mando de Adrian Newey, quien ahora también es el jefe del equipo. No hace falta decir que las expectativas eran altas para el equipo propiedad de Lawrence Stroll.

Pero durante los test de pretemporada en Bahréin, Aston Martin enfrentó múltiples problemas, con el piloto Lance Stroll afirmando que estaban cuatro segundos por detrás del ritmo.

"Diría que es un desastre enorme y una sorpresa total al mismo tiempo", explicó Schumacher durante el podcast Backstage Boxengasse.

"Todo está llegando a un punto crítico. ¿Quién lo habría pensado? Después de lo que lograron con Red Bull, Honda parecía increíble. Era una 'apuesta segura'. Y fueron ellos quienes impulsaron el aumento del componente eléctrico, que es exactamente donde más están padeciendo ahora mismo. Tengo que decir que no siempre hemos sido los mayores partidarios de todo este proyecto.

"Y a veces —debo decir— Lawrence Stroll tiene su propia forma particular de hacer las cosas; en realidad no habla con nadie. Lo ves por ahí, pero no quiere dar grandes entrevistas. Pero realmente, de verdad, no merecía esto.

"Incluso Adrian Newey dijo de antemano: 'Tuvimos un problema en el túnel de viento. Estamos entre tres y cuatro meses atrasados. El coche no es bueno y el motor es malo'.

"Quiero decir, casi no puede ser peor. Tengo curiosidad por ver si siquiera podrán terminar las carreras al comienzo de la temporada; tienen que ser capaces de solucionar estos problemas en una ventana muy corta. ¿Qué genera eso? Crea un enorme problema dentro del equipo. Creo que Lawrence Stroll está bajo una presión inmensa porque esencialmente es el único que manda. Me interesa ver si puede soportar la presión de los inversores, porque claramente está tomando las decisiones solo.

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

Photo by: Kym Illman / Getty Images

"En este momento, Aston Martin se está moviendo lateralmente en lugar de avanzar. Dado este inicio dramático, solo puedo esperar —y sí lo creo— que haya tomado buenas decisiones. Ahora hay que darle tiempo a él, al equipo y a Adrian Newey.

"También hay que asegurarse de que no se destruyan entre ellos. Esta es una prueba enorme de paciencia. Fernando Alonso presumiblemente está en su último año; va a estar de todo menos contento —estará mega frustrado—. Sabemos que Lance Stroll no es la persona más feliz cuando las cosas no van bien. Por lo que escucho, debe haber habido algunas discusiones muy fuertes con su padre.

"Y Adrian Newey está naturalmente muy, muy decepcionado con toda la situación, sin duda. Se imaginaba esto de otra manera. Hay mucha presión en la olla a presión ahora mismo".

Cuando se le preguntó cómo manejará Newey la situación, el ex piloto de Williams agregó: "Ha tenido sus momentos —si cometió un error aquí está por verse—. Si el túnel de viento no funcionó o entregó resultados falsos, eso tenía que abordarse primero. Cometió un error similar —si se le puede llamar así— en sus días en McLaren. Construyó entonces un coche que simplemente no funcionó en absoluto.

"Tiene que rehacerlo. Lo considero muy directo y sensato; lleva el tiempo suficiente en el negocio. Sin embargo, lo que también creo que es un hecho: no creo que la 'forma' de Lawrence Stroll sea muy útil si las cosas son realmente como parecen. Ahora necesitan mantener la calma, de lo contrario, un equipo como este se desintegra antes incluso de empezar. Ninguno de estos personajes es dócil; todos son fuertes e independientes.

"Adrian Newey es más que independiente financieramente. Lo mismo ocurre con Stroll. Lo mismo ocurre con Fernando Alonso. Si esos tres no se mantienen unidos, será un problema. Absolutamente tienen que hacerlo. Yo diría que Lawrence Stroll en realidad juega un papel menor en esa dinámica específica.

"En cuanto a Honda, puedo imaginar que están siendo muy críticos con la situación internamente. Pero ahora tiene que venir algo de su parte para apoyar al equipo. En mi opinión, tiene que volverse oficial. Honda necesita dar un paso al frente y decir: 'Bien, esto es un desastre. Cometimos un error. Tomará X cantidad de tiempo, y el equipo necesita X cantidad de paciencia con nosotros'.

"Creo que esa comunicación se necesita con urgencia. De lo contrario, la especulación continuará. Seguiremos preguntándonos si esto o aquello está por venir. Las cosas deben aclararse".

Más de la Fórmula 1:

Share Or Save This Story

Artículo previo ¿Podrá el puro talento al volante marcar la diferencia en la Fórmula 1 en 2026?

Top Comments

More from
Lydia Mee

Ecclestone lanza una gran advertencia a la F1: "El peligro es perder aficionados"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Ecclestone lanza una gran advertencia a la F1: "El peligro es perder aficionados"

Jack Doohan revela que recibió amenazas de muerte durante su etapa en Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Jack Doohan revela que recibió amenazas de muerte durante su etapa en Alpine

David Coulthard advierte a Sergio Pérez: "Valtteri Bottas está mejor preparado"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
David Coulthard advierte a Sergio Pérez: "Valtteri Bottas está mejor preparado"
More from
Ralf Schumacher

Ralf Schumacher detecta una "gran ventaja" de Ferrari para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Ralf Schumacher detecta una "gran ventaja" de Ferrari para la F1 2026

Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint

Schumacher sugiere que Ferrari podría pagar por rescindir el contrato de Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
Schumacher sugiere que Ferrari podría pagar por rescindir el contrato de Hamilton
More from
Aston Martin

Equipo por equipo: Cómo les fue en las dos semanas de test en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Equipo por equipo: Cómo les fue en las dos semanas de test en Bahréin

Honda admite que a su motor de F1 2026 también le falta rendimiento

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Honda admite que a su motor de F1 2026 también le falta rendimiento

La nueva era de la F1: 9 historias que queremos ver desarrollarse en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
La nueva era de la F1: 9 historias que queremos ver desarrollarse en 2026

Últimas noticias

Mario Isola, jefe de Pirelli para la F1, deja su cargo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Mario Isola, jefe de Pirelli para la F1, deja su cargo

¿Qué es el super clipping y puede ser el plan B de la F1 para 2026?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
¿Qué es el super clipping y puede ser el plan B de la F1 para 2026?

Ecclestone lanza una gran advertencia a la F1: "El peligro es perder aficionados"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Ecclestone lanza una gran advertencia a la F1: "El peligro es perder aficionados"

Nirei Fukuzumi lidera el test de Super Formula en Suzuka con Sacha Fenestraz en el top 10

Super Formula
SF Super Formula
Nirei Fukuzumi lidera el test de Super Formula en Suzuka con Sacha Fenestraz en el top 10