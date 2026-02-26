La situación en Aston Martin: "Hay que asegurarse de que no se destruyan entre ellos"

El ex piloto de Fórmula 1 y actual analista de Sky Sports Alemania, Ralf Schumacher, calificó el inicio de la temporada 2026 de Aston Martin como un "desastre ernorme y una total sorpresa".

La escudería de Silverstone llega a la temporada 2026 con una nueva asociación de unidad de potencia con Honda y el primer auto de F1 de Aston Martin diseñado bajo el mando de Adrian Newey, quien ahora también es el jefe del equipo. No hace falta decir que las expectativas eran altas para el equipo propiedad de Lawrence Stroll.

Pero durante los test de pretemporada en Bahréin, Aston Martin enfrentó múltiples problemas, con el piloto Lance Stroll afirmando que estaban cuatro segundos por detrás del ritmo.

"Diría que es un desastre enorme y una sorpresa total al mismo tiempo", explicó Schumacher durante el podcast Backstage Boxengasse.

"Todo está llegando a un punto crítico. ¿Quién lo habría pensado? Después de lo que lograron con Red Bull, Honda parecía increíble. Era una 'apuesta segura'. Y fueron ellos quienes impulsaron el aumento del componente eléctrico, que es exactamente donde más están padeciendo ahora mismo. Tengo que decir que no siempre hemos sido los mayores partidarios de todo este proyecto.

"Y a veces —debo decir— Lawrence Stroll tiene su propia forma particular de hacer las cosas; en realidad no habla con nadie. Lo ves por ahí, pero no quiere dar grandes entrevistas. Pero realmente, de verdad, no merecía esto.

"Incluso Adrian Newey dijo de antemano: 'Tuvimos un problema en el túnel de viento. Estamos entre tres y cuatro meses atrasados. El coche no es bueno y el motor es malo'.

"Quiero decir, casi no puede ser peor. Tengo curiosidad por ver si siquiera podrán terminar las carreras al comienzo de la temporada; tienen que ser capaces de solucionar estos problemas en una ventana muy corta. ¿Qué genera eso? Crea un enorme problema dentro del equipo. Creo que Lawrence Stroll está bajo una presión inmensa porque esencialmente es el único que manda. Me interesa ver si puede soportar la presión de los inversores, porque claramente está tomando las decisiones solo.

Ralf Schumacher Photo by: Kym Illman / Getty Images

"En este momento, Aston Martin se está moviendo lateralmente en lugar de avanzar. Dado este inicio dramático, solo puedo esperar —y sí lo creo— que haya tomado buenas decisiones. Ahora hay que darle tiempo a él, al equipo y a Adrian Newey.

"También hay que asegurarse de que no se destruyan entre ellos. Esta es una prueba enorme de paciencia. Fernando Alonso presumiblemente está en su último año; va a estar de todo menos contento —estará mega frustrado—. Sabemos que Lance Stroll no es la persona más feliz cuando las cosas no van bien. Por lo que escucho, debe haber habido algunas discusiones muy fuertes con su padre.

"Y Adrian Newey está naturalmente muy, muy decepcionado con toda la situación, sin duda. Se imaginaba esto de otra manera. Hay mucha presión en la olla a presión ahora mismo".

Cuando se le preguntó cómo manejará Newey la situación, el ex piloto de Williams agregó: "Ha tenido sus momentos —si cometió un error aquí está por verse—. Si el túnel de viento no funcionó o entregó resultados falsos, eso tenía que abordarse primero. Cometió un error similar —si se le puede llamar así— en sus días en McLaren. Construyó entonces un coche que simplemente no funcionó en absoluto.

"Tiene que rehacerlo. Lo considero muy directo y sensato; lleva el tiempo suficiente en el negocio. Sin embargo, lo que también creo que es un hecho: no creo que la 'forma' de Lawrence Stroll sea muy útil si las cosas son realmente como parecen. Ahora necesitan mantener la calma, de lo contrario, un equipo como este se desintegra antes incluso de empezar. Ninguno de estos personajes es dócil; todos son fuertes e independientes.

"Adrian Newey es más que independiente financieramente. Lo mismo ocurre con Stroll. Lo mismo ocurre con Fernando Alonso. Si esos tres no se mantienen unidos, será un problema. Absolutamente tienen que hacerlo. Yo diría que Lawrence Stroll en realidad juega un papel menor en esa dinámica específica.

"En cuanto a Honda, puedo imaginar que están siendo muy críticos con la situación internamente. Pero ahora tiene que venir algo de su parte para apoyar al equipo. En mi opinión, tiene que volverse oficial. Honda necesita dar un paso al frente y decir: 'Bien, esto es un desastre. Cometimos un error. Tomará X cantidad de tiempo, y el equipo necesita X cantidad de paciencia con nosotros'.

"Creo que esa comunicación se necesita con urgencia. De lo contrario, la especulación continuará. Seguiremos preguntándonos si esto o aquello está por venir. Las cosas deben aclararse".