Mario Isola, jefe de Pirelli para la F1, deja su cargo
El histórico responsable de automovilismo y jefe del programa de Fórmula 1 de Pirelli, Mario Isola, dejará la compañía en julio.
Mario Isola, Director of Pirelli F1, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Pirelli anunció que Mario Isola deja su rol como director de deporte motor, que incluye la gestión de su programa de Fórmula 1, y que será reemplazado por Dario Marrafuschi.
Isola había estado en su puesto como responsable del programa de F1 de Pirelli desde 2017, cuando tomó el relevo de Paul Hembery. En 2021 se convirtió en director general de deporte motor del fabricante italiano. Pero en la antesala de la temporada 2026, Isola dejará su cargo antes de abandonar por completo la empresa el 1 de julio.
"Pirelli anuncia que, a partir del 1 de marzo, Dario Marrafuschi se convertirá en Head of Pirelli’s Motorsport Business Unit en reemplazo de Mario Isola, quien brindará apoyo hasta el 1 de julio para asegurar una transición fluida y efectiva", indicó Pirelli. "Isola luego dejará la compañía para perseguir nuevos desafíos profesionales".
"La empresa desea agradecer a Mario Isola por la dedicación y la gran pasión con las que ha contribuido al crecimiento de la unidad de negocio de Motorsport a lo largo de los años".
Pirelli se incorporó a la Fórmula 1 en 2011, con su contrato más reciente vigente hasta finales de 2027, incluyendo una opción por un año adicional.
Photo by: Pirelli
Marrafuschi se unió a Pirelli en 2008 y cuenta con experiencia previa en la sección de Investigación y Desarrollo de F1 de Pirelli. Más recientemente, Marrafuschi encabezó el desarrollo de los neumáticos de calle de Pirelli. Al igual que Isola, Marrafuschi reportará a Giovanni Tronchetti Provera, vicepresidente ejecutivo de Sustainability, New Mobility & Motorsport.
Motorsport.com entiende que Isola está listo para asumir el rol de CEO de ACI Sport, supervisando la división deportiva de la federación automovilística italiana, en reemplazo del saliente Marco Rogano.
