Todo lo que aprendimos de la temporada 8 de Drive To Survive de la F1

La temporada 8 no cambiará la opinión de nadie

Reconocida desde hace tiempo por su papel fundamental en la popularización de la F1 en los últimos años, Box to Box Films se ha mantenido fiel a la fórmula que ha convertido a Drive to Survive en la serie documental deportiva más longeva. Centrándose en una trama clave por episodio, entrelaza los acontecimientos de la temporada 2025 con una gran cantidad de imágenes inéditas detrás de las cámaras, entrevistas con pilotos y jefes de equipo, y comentarios adicionales de los expertos Will Buxton y Claire Williams.

Drive to Survive tiene como objetivo descarado atraer a nuevos aficionados al deporte en lugar de complacer a los incondicionales, y la temporada 8 no es una excepción. Si estás leyendo esto, es probable que pertenezcas a la segunda categoría. Por lo tanto, si no eras fan de las entregas anteriores, no te convertirás en uno de repente ahora.

Pero si no te importa la salsa narrativa, a veces empalagosa, que se vierte sobre elplato fuerte de " " que fue la temporada 2025, entonces sigue mereciendo la pena quedarse por las imágenes inéditas y las joyas y interacciones entre bastidores que quizá te hayas perdido. Dicho esto, Netflix parece estar haciendo un mejor trabajo a la hora de mantener los acontecimientos y las citas dentro de su contexto, y hemos podido detectar menos incongruencias en comparación con temporadas anteriores.

Yuki Tsunoda y Franco Colapinto tienen mucho tiempo en pantalla como parte del carrusel de pilotos de la F1 2025. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images a través de Getty Images

Netflix ya echa de menos a Christian Horner

Pero si hay algo que ha quedado claro, es que lo que ha convertido a Drive to Survive en un éxito tan rotundo son las amargas rivalidades, las intrigas y las maniobras políticas, que rivalizan con las de Juego de Tronos y House of Cards. La octava temporada no puede ocultar lo mucho que depende de la pura rivalidad entre sus protagonistas.

Como dice el ya destituido jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, después de ser abucheado por el público en el lanzamiento colectivo de F1 75, toda historia necesita un villano pantomímico. Y, en términos puramente argumentales, tras la salida de Horner a mitad de temporada, tanto la F1 como Drive to Survive se han empobrecido.

Horner lamentó no haber podido despedirse como es debido, pero sin duda recibió una despedida acorde con su papel tanto en la F1 como en Drive to Survive, ya que los productores lo visitaron en su rancho para convertir un establo en una cabina de entrevistas improvisada.

Tras su sorprendente despido tras el Gran Premio de Gran Bretaña, la emoción y la amargura seguían a flor de piel cuando Horner desveló lo que había sucedido.

"El padre [de Max Verstappen] nunca ha sido mi mayor admirador", dijo. "Siempre ha sido muy crítico conmigo. Pero no creo que los Verstappen fueran responsables en modo alguno. Creo que fue una decisión tomada por Oliver Mintzlaff, con el asesoramiento de Helmut Marko desde fuera".

Horner también sugirió que la sustitución de Liam Lawson por Yuki Tsunoda tras solo dos carreras fue idea de Marko, lo cual tiene sentido si se tiene en cuenta la poca fe que Horner tenía en el japonés como piloto de Red Bull Racing desde el principio.

En cualquier caso, la serie pierde fuelle tras el cuarto episodio, dominado por Red Bull, y con los otros pesos pesados, Toto Wolff, Zak Brown y Fred Vasseur, mostrándose tan amistosos y amables entre ellos, Netflix esperará que el regreso de Horner a la F1 en otro lugar se materialice más pronto que tarde.

La representación de la lucha por el título dentro del equipo McLaren parece incompleta. Foto: Zak Mauger / LAT Images a través de Getty Images

La lucha por el título de McLaren, demasiado edulcorada, deja mucho que desear

Por supuesto, el otro gran titular de la temporada 2025 fue la lucha interna por el título de McLaren entre Lando Norris y Oscar Piastri, en la que intervino Verstappen después de que el equipo papaya cometiera un error tras otro.

El tema fue el centro de atención de tres de los ocho episodios, pero, por extraño que parezca, aún así omite mucha información crucial. La primera parte se centra en el dominio inicial de Piastri, las dificultades de Norris y su redención con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña. Pero luego no volvemos a visitar Woking hasta los dos últimos episodios, que se centran en los errores de McLaren en Las Vegas y Qatar y en la final por el título en Abu Dabi. ¿Qué hay del intercambio de posiciones en Monza, que dejó furioso a Piastri? ¿Qué hay de Bakú? ¿Qué hay de Singapur y Austin?

Ninguno de esos momentos clave entre los dos compañeros de equipo/rivales se menciona siquiera. No está claro si se trata de una elección deliberada del equipo, de la producción o de una cuestión de no tener los micrófonos adecuados para captar las conversaciones correctas. Pero, ya sea una elección deliberada o no, los segmentos de McLaren parecen demasiado edulcorados. Sin embargo, sí que vemos al jefe del equipo, Zak Brown, que ahora se ha convertido en uno de los protagonistas, mezclándose con la gente de la lista " " y codeándose con los ricos y famosos en una elegante cena en Las Vegas, así que ahí está eso.

DTS sigue haciendo el trabajo que se supone que debe hacer

Para la temporada 8, los creadores han reducido la serie de 10 a 8 episodios, con una duración de entre 36 y 51 minutos, una decisión consciente para centrarse en la calidad por encima de la cantidad. Pero aún así, en conjunto, se nota un poco escaso.

El primer episodio, un poco sinuoso, no empieza precisamente con fuerza , a menos que cuentes el pedo de Gabriel Bortoleto en el micrófono entre bastidores . Más adelante, hay un episodio completo dedicado a la adaptación de Carlos Sainz a Williams, lo que resulta un poco excesivo, dado lo poco interesante que era.

Dejando de lado las críticas, Drive to Survive sigue cumpliendo en gran medida su objetivo, que es introducir a los recién llegados en el club de las pirañas de la F1. Además del trato brutal que reciben Lawson y Horner, que se enfrentan al despido, los espectadores que ven la serie por primera vez conocen al otro villano de la F1, Flavio Briatore, y su rápida liquidación de Jack Doohan en favor de Franco Colapinto, para luego regañar al argentino en italiano por su falta de rendimiento.

Sin embargo, para los fanáticos de la F1, Drive to Survive tiene más dificultades para dar lo mejor de sí, que es cuando nos cuenta cosas que aún no sabíamos o no habíamos visto. Pero cuando algunas de sus personalidades más importantes desaparecen, la serie corre el riesgo de volverse demasiado insulsa o de ser acusada de provocar drama artificialmente, por lo que no puede ganar.

La temporada 8 de Drive to Survive se estrena en Netflix el viernes 27 de febrero.

Drive to Survive, temporada 8: lista de episodios

Episodio 1: New Kids on the Track

Episodio 2: Strictly Business

Episodio 3: The Number 1 Problem

Episodio 4: A Bull with No Horns

Episodio 5: The Sky's the Limit

Episodio 6: The Duel

Episodio 7: What Happens in Vegas

Episodio 8: Call Me Chucky