¿Podrá el puro talento al volante marcar la diferencia en la Fórmula 1 en 2026?

En la temporada 2026 de Fórmula 1, los pilotos serán aún más protagonistas que en años anteriores. De hecho, esto se ha señalado como uno de los pilares fundamentales de las nuevas normas. Los pilotos dispondrán de más herramientas que nunca, lo que inicialmente planteó dudas sobre la carga de trabajo al volante.

Sin embargo, el director técnico de la FIA, Nikolas Tombazis, dejó claro el año pasado que, en su opinión, esto puede servir para diferenciar más el rendimiento de los pilotos.

"Creo que hay que encontrar un equilibrio entre conducir como un juego de ajedrez de gestión de la energía, que es un extremo que no queremos, y el otro extremo, en el que conducir consiste solo en un volante, un acelerador y un freno".

Tombazis subrayó que esto último tampoco es lo que se pretende. En su opinión, la Fórmula 1 no debe ser demasiado fácil. Los pilotos con mayor capacidad mental durante una carrera deben poder obtener una ventaja competitiva, algo que, según Tombazis, siempre ha formado parte de este deporte.

"Y esto no es algo nuevo, la capacidad mental de los pilotos ha sido un factor importante durante veinte años, incluso en los primeros días de mi carrera, cuando trabajé con [Michael] Schumacher, por ejemplo", afirma.

"Quiero decir, obviamente tenía un talento fenomenal, pero gran parte de lo que le distinguía era que también era capaz de pensar en todas esas otras cosas durante una carrera".

¿Cuánta libertad tienen los pilotos en la gestión de la energía?

Aunque es innegable que esto siempre ha formado parte de la Fórmula 1, las primeras impresiones de 2026 dejan dos preguntas sin respuesta. En primer lugar: ¿en qué medida depende realmente del piloto?

Tras los días de pruebas en Barcelona, Esteban Ocon explicó que gran parte depende de la preparación y que la persona al volante debe incluso mostrar cierta disciplina. Dado el estado actual de la gestión de la energía, es fundamental determinar antes del fin de semana cuál será el enfoque más eficiente.

Según Ocon, la tarea del piloto al volante es ejecutar este plan lo mejor posible.

"Creo que antes de la sesión tendremos más información para situar la potencia donde queramos, donde sea más eficiente y donde nos sintamos más rápidos. Una vez que comienza la sesión, en realidad depende totalmente de los ingenieros que funcione", opina el piloto de Haas.

"Yo diría que 20-80: el 20 % depende de nosotros y el 80 % de los ingenieros. Al conducir hay que respetar el sistema, pero actualmente contamos con herramientas tan buenas para cumplir con todo lo que tenemos que hacer que no es tan complicado seguirlo".

El enfoque óptimo varía de un circuito a otro. El director del equipo McLaren, Andrea Stella, distinguió entre circuitos "pobres en cosecha" (harvesting poor) y "ricos en cosecha" (harvesting rich).

Bahrein entraba en la segunda categoría, lo que significaba que los pilotos podían recuperar casi toda la energía al frenar. Melbourne será otra historia debido a su trazado más rápido. Según muchos pilotos, allí será necesario más "levantar y coastear" para conseguir el mejor tiempo de vuelta posible.

Sin embargo, en los duelos en pista, los pilotos tienen mucho más margen para marcar la diferencia, ya que se trata más de pensar tácticamente que en años anteriores. Andrea Kimi Antonelli explicó que, en un duelo rueda a rueda, hay que anticipar lo que hará el rival y luego ajustar el uso de la energía en consecuencia para maximizar las posibilidades de adelantar.

La F1 debe seguir siendo el desafío definitivo para el hombre y la máquina

Esto plantea inmediatamente una segunda pregunta: ¿es así como los aficionados quieren que los pilotos marquen la diferencia?

Entre otros, Max Verstappen ha declarado que, en su opinión, esta conducción táctica se parece más a la Fórmula E. Prefiere ver a los pilotos de Fórmula 1 luchar al límite de lo posible, aunque hay que decir que la gestión de los neumáticos es desde hace tiempo un factor limitante.

Frenar lo más tarde posible, tomar las curvas a la mayor velocidad posible y acelerar lo antes posible: según Verstappen, eso debería seguir siendo la esencia de la Fórmula 1, la combinación del hombre y la máquina en busca del límite.

George Russell, que hasta ahora se ha mostrado relativamente positivo con respecto al nuevo reglamento, señaló que, con las nuevas reglas, este no será necesariamente el enfoque más rápido. En algunos circuitos, tomar una curva lo más rápido posible ya no es la mejor estrategia para el tiempo total de la vuelta.

"Hay casos en los que se consume más energía y se recupera menos cuando se toma una curva más rápido. Así, al final, se dispone de menos energía para toda la vuelta. Quizás se ganen unas décimas en las curvas, pero es posible que se pierdan otras tantas en las rectas", afirma el piloto de Mercedes.

Cuando se le plantearon estas observaciones a Verstappen durante una rueda de prensa holandesa en Baréin, el piloto de Red Bull respondió: "Sí, más o menos es así. Y eso no tiene ningún sentido, ¿verdad?".

"En determinadas curvas y en determinados circuitos, es mejor tomar una curva un poco más despacio para recuperar más energía para la recta. Lo siento, pero eso es cosa de la Fórmula E".

Hay aspectos positivos, pero...

Esto va al meollo de la cuestión: ¿qué habilidades necesitará más un piloto de Fórmula 1 en 2026 y de qué manera debería marcar la diferencia al volante? La mayoría de los puristas argumentarían que lo más importante sigue siendo el dominio absoluto del vehículo y el constante desafío de los límites.

En este sentido, estos coches tienen dos aspectos positivos. En primer lugar, son algo más pequeños y ligeros, lo que debería favorecer los duelos rueda a rueda. En segundo lugar, tienen mucha menos carga aerodinámica, lo que significa que los pilotos derrapan más, especialmente dada la enorme aceleración al salir de las curvas.

Las imágenes a bordo ya muestran que los pilotos luchan más con el volante que el año pasado, lo que supone una evolución positiva en comparación con los coches con efecto suelo, que a veces parecían circular sobre raíles.

Sin embargo, por el momento, la gestión de la energía eclipsa la mayoría de estos elementos positivos, y eso es precisamente lo que debe evitar la Fórmula 1. Al fin y al cabo, se debe seguir premiando al mejor piloto de la parrilla, no al mejor gestor.

Ya existe un campeonato mundial para la gestión de una cantidad limitada de energía, lo que significa que la Fórmula 1 debe seguir siendo el desafío definitivo para el hombre y la máquina. Y este valor fundamental nunca debe perderse, por muy complejo que sea el reglamento técnico.

Sí, pilotos legendarios como Schumacher y Senna pudieron aprovechar su capacidad cerebral adicional, como dijo Tombazis. Pero pudieron utilizarla para pensar estratégicamente con el equipo o para burlar a sus rivales en duelos en la pista, no para situaciones antinaturales, como reducir la velocidad en una curva determinada porque así se consiguen mejores tiempos por vuelta.

Y esa es una diferencia importante.

Según Stella, la solución a todo esto no tiene por qué ser drástica. En condiciones de carrera, la potencia eléctrica podría reducirse teóricamente a 250 kW para garantizar que los pilotos tengan menos "falta de energía" al final de la recta, y el propio Stella abogó por aumentar el "superclipping" a 350 kW, lo que requeriría menos "lift and coast" y menos elementos antinaturales al volante.

En cualquier caso, este aspecto debe tenerse muy en cuenta. Sí, el piloto debería poder marcar una mayor diferencia en 2026, pero preferiblemente mediante su habilidad al volante y no convirtiéndose en parte en gestor.