El ex director ejecutivo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha advertido que el campeonato podría perder aficionados con las nuevas reglas.

2026 trae consigo una nueva ola de reglamentos para la F1. Los cambios principales incluyen una división casi 50:50 entre potencia de combustión interna y eléctrica, coches más pequeños y livianos y la introducción de la aerodinámica activa, que reemplaza al DRS. Estos cambios implican que habrá un mayor énfasis en la gestión de la energía.

Durante los test de pretemporada en Bahréin, algunos pilotos manifestaron sus preocupaciones sobre los autos con las nuevas regulaciones, con el cuatro veces campeón Max Verstappen calificando la nueva era de la F1 como "la Formula E con esteroides".

Ecclestone respondió a las preocupaciones, argumentando que, si bien cada cambio reglamentario trae un período de adaptación para los aficionados, los cambios de 2026 podrían alejar a algunos de ellos.

"Habrá confusión al inicio de la temporada porque todos tienen que reaprender la Fórmula 1", dijo Ecclestone a Sport.de.

"Y las reglas ciertamente no favorecen a Max Verstappen y su estilo de pilotaje. Se trata menos de la competición pura. Pero esa es la dirección del desarrollo: más regulaciones, más normas para los pilotos: no hagas esto, no hagas aquello".

George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Agregó: "[El ADN de la F1 es] que es un campeonato mundial de pilotos y no uno de ingenieros. La Fórmula 1 ahora compite más con la Fórmula E. Tal vez a los aficionados les guste eso, pero no lo creo. El peligro es que perdamos a los aficionados. Sinceramente espero estar equivocado".

Tras seguir de cerca los test de pretemporada, Ecclestone respaldó a Mercedes como contendiente al campeonato. "Mercedes está en cabeza", dijo. "Russell tiene la capacidad, pero debe demostrar ese instinto asesino de manera constante durante toda la temporada.

"Un equipo con unidades de potencia Mercedes tiene una gran oportunidad de ganar el campeonato del mundo", continuó, antes de añadir: "¡Cuidado con Ferrari! Espero que Ferrari tenga voz en la lucha por el título. Sería bueno para la Fórmula 1 que Ferrari se convierta en campeón del mundo".