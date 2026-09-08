Antonelli es calificado como un "talento generacional" tras su victoria en Italia
Kimi Antonelli fue elogiado como un "talento generacional" después de que el piloto de Mercedes remontara desde el 19º puesto hasta la victoria en su Gran Premio de Italia como local.
La comentarista de Sky Sports F1 Naomi Schiff cree que la espectacular victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Italia consolida su estatus como un "talento generacional", advirtiendo que el joven italiano podría volverse imparable en la lucha por el campeonato.
El piloto de Mercedes de 20 años ofreció una actuación impresionante en casa, en Monza. Saliendo desde el 19º puesto en la parrilla, Antonelli remontó en el pelotón y aprovechó un coche de seguridad virtual a mitad de carrera para cambiar a neumáticos medios nuevos.
Posteriormente dio caza a su compañero de equipo George Russell, que se había mantenido con neumáticos duros más usados, para llevarse la victoria frente a los apasionados tifosi.
"Hoy, todo el mundo está muy impresionado por lo que ha hecho Kimi Antonelli. Y obviamente, tener a un héroe local como él, que hoy demostró claramente el talento generacional que es", explicó Schiff.
"Quiero decir, no solo remontó en el pelotón, sino que después de esa parada en boxes tuvo que cerrar de nuevo esa brecha, y simplemente lo hizo. Y se llevó la victoria aquí en casa. Increíble."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Añadió: "Tardó unas seis o siete vueltas antes de estar detrás de George. Obviamente, George y Max también estaban peleando al principio. Y entonces simplemente tuve una sensación en el corazón como: 'Ay, Dios, si George mira ahora por los espejos y se da cuenta de que su compañero de equipo ya está detrás de él, Dios mío, yo me habría hundido un poco en ese momento.'"
En apenas su segunda temporada en la F1, Antonelli se convirtió en el piloto más joven en liderar la clasificación tras victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón. A partir de ahí, logró cuatro victorias más en grandes premios antes del parón veraniego, y su victoria en el Gran Premio de Italia marca la séptima de su carrera.
Antonelli lidera ahora el campeonato con una ventaja de 66 puntos sobre su compañero de equipo Russell.
Share Or Save This Story
¿Quién durmió mejor anoche tras el Gran Premio de Italia? Marco Antonelli
Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre el agua" en el GP de Italia de F1
El "bonito" momento de Verstappen en Monza con el padre de Antonelli se hace viral
¿Quién durmió peor anoche tras el Gran Premio de Italia? George Russell
Cómo Verstappen intentó compensar la sensación de ir "como una tortuga" frente a Mercedes en Italia
Rosberg niega que Mercedes favorezca a Kimi Antonelli sobre George Russell tras Monza
Últimas noticias
No esperen un nuevo acuerdo de Piastri con McLaren tras la extensión de Norris: "Estoy bien por ahora"
Di Giannantonio ve “grandes posibilidades” de resolver en Misano sus recientes problemas en MotoGP
Antonelli es calificado como un "talento generacional" tras su victoria en Italia
Hauger supera a Mick Schumacher como Novato del Año en IndyCar y espera seguir en 2027
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments