Antonelli es calificado como un "talento generacional" tras su victoria en Italia

La comentarista de Sky Sports F1 Naomi Schiff cree que la espectacular victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Italia consolida su estatus como un "talento generacional", advirtiendo que el joven italiano podría volverse imparable en la lucha por el campeonato.

El piloto de Mercedes de 20 años ofreció una actuación impresionante en casa, en Monza. Saliendo desde el 19º puesto en la parrilla, Antonelli remontó en el pelotón y aprovechó un coche de seguridad virtual a mitad de carrera para cambiar a neumáticos medios nuevos.

Posteriormente dio caza a su compañero de equipo George Russell, que se había mantenido con neumáticos duros más usados, para llevarse la victoria frente a los apasionados tifosi.

"Hoy, todo el mundo está muy impresionado por lo que ha hecho Kimi Antonelli. Y obviamente, tener a un héroe local como él, que hoy demostró claramente el talento generacional que es", explicó Schiff.

"Quiero decir, no solo remontó en el pelotón, sino que después de esa parada en boxes tuvo que cerrar de nuevo esa brecha, y simplemente lo hizo. Y se llevó la victoria aquí en casa. Increíble."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Añadió: "Tardó unas seis o siete vueltas antes de estar detrás de George. Obviamente, George y Max también estaban peleando al principio. Y entonces simplemente tuve una sensación en el corazón como: 'Ay, Dios, si George mira ahora por los espejos y se da cuenta de que su compañero de equipo ya está detrás de él, Dios mío, yo me habría hundido un poco en ese momento.'"

En apenas su segunda temporada en la F1, Antonelli se convirtió en el piloto más joven en liderar la clasificación tras victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón. A partir de ahí, logró cuatro victorias más en grandes premios antes del parón veraniego, y su victoria en el Gran Premio de Italia marca la séptima de su carrera.

Antonelli lidera ahora el campeonato con una ventaja de 66 puntos sobre su compañero de equipo Russell.