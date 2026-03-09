¿Russell cometió un error en la arrancada y debió ser penalizado? Esto dicen las reglas

¿El eventual ganador del Gran Premio de Australia, George Russell, se adelantó en la salida de la primera carrera de la temporada de Fórmula 1? Esta afirmación ha causado revuelo en las redes sociales después de que se difundieran imágenes de la cámara a bordo, pero ¿hasta qué punto son ciertas estas acusaciones?

El hecho es que, cuando la secuencia de luces comenzó a indicar el inicio de la carrera de Melbourne, Russell, en la pole position con su Mercedes W17, avanzó ligeramente. Así lo muestran las imágenes de su cámara a bordo: las ruedas delanteras se mueven. Sin embargo, cuando aparece la señal de salida —las cinco luces rojas que se apagan simultáneamente—, Russell vuelve a estar completamente inmóvil y comienza la carrera desde parado.

¿Salida en falso o no?

Las normas de Fórmula 1 de 2026 ofrecen una orientación clara. Una posible salida en falso se define en el reglamento deportivo, en el artículo B5.11.1, que establece lo siguiente:

Durante cualquier salida parada (artículos B5.7.2 o B5.10.8) o reanudación de salida parada (artículo B5.15.4), todos los coches deben estar:

a. Estar inmóviles en su posición asignada en la parrilla durante el periodo comprendido entre el encendido de la luz roja y la señal de salida, que se da al apagarse todas las luces rojas, tal y como se define en el artículo B5.7.1b.

b. Estar situados en su posición asignada en la parrilla de salida de tal manera que el transpondedor pueda detectar el momento en que el coche de F1 se mueve por primera vez de su posición en la parrilla después de que se dé la señal de salida.

c. Estar colocados en la posición asignada en la parrilla de salida de tal manera que ninguna parte de la superficie de contacto de sus neumáticos delanteros quede fuera de las líneas (delanteras y laterales) en el momento de la señal de salida.

A discreción exclusiva de los comisarios, se impondrá una penalización de 5 segundos, una penalización de 10 segundos, una penalización de drive-through o una penalización de stop-and-go a cualquier piloto que se considere que ha infringido este artículo.

George Russell, Mercedes Foto: Dom Gibbons / Fórmula 1 a través de Getty Images

Cómo debe evaluarse la situación

El breve avance de Russell antes de la salida no cuenta como salida anticipada o falsa salida según la sección a, ya que desde el momento en que se enciende la tercera luz roja, el Mercedes vuelve a estar completamente inmóvil.

Tampoco hay indicios en las imágenes de que sus neumáticos delanteros se hayan salido de las líneas de su casilla de salida, tal y como se describe en la sección c. El hecho de que el alerón delantero se salga de la casilla de salida no es relevante según el reglamento.

Por lo tanto, la conclusión parece clara: la salida de Russell fue legal.

Investigaciones sobre la salida de la carrera

Las únicas investigaciones de los comisarios relacionadas con la fase de salida fueron las de Franco Colapinto y Nico Hulkenberg.

Colapinto recibió una penalización de stop and go porque un miembro del equipo tocó su coche después de la señal de 15 segundos.

Hulkenberg no había llegado a la parrilla por sus propios medios y habría cometido una infracción de las normas si hubiera tomado la salida. Sin embargo, dado que Audi empujó el coche desde la parrilla hasta el pit lane y Hulkenberg no tomó la salida, no se produjo ninguna infracción de las normas.