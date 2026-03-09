Wolff responde a las críticas de los coches 2026: "Los aficionados son la prioridad"

Toto Wolff ha respondido a la reacción excesivamente negativa ante la normativa de Fórmula 1 para 2026, afirmando que la opinión de los aficionados es más importante para el campeonato que la de los pilotos.

Este año, la F1 estrena su última revisión del reglamento con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, esta última ahora más dependiente de la energía eléctrica.

Sin embargo, la medida ha resultado controvertida porque la gestión de la batería ahora desempeñará un papel más importante en los grandes premios, lo que puede dar lugar a técnicas «antinaturales», como reducir de marcha en una recta. Por ello, los pilotos no se cortaron a la hora de expresar sus opiniones en la primera carrera de 2026, celebrada este fin de semana en Melbourne.

Max Verstappen pidió que "mejorara", Esteban Ocon criticó los coches por ser "dolorosos" de conducir, mientras que Sergio Pérez los calificó como "una Fórmula 1 muy diferente a la que estaba acostumbrado".

Pero el mayor crítico fue quizás Lando Norris, quien considera que las carreras son más "artificiales" y peligrosas, y que la serie ha pasado de tener "los mejores coches de la historia" a "probablemente los peores".

El actual campeón del mundo se refería a los coches con efecto suelo, que eran mucho más rápidos y tenían más carga aerodinámica que los actuales, pero Wolff rebatió esos argumentos y afirmó que los pilotos no opinaban así durante los cuatro años de la era anterior, sobre todo porque el efecto porpoising era muy notable.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Por lo tanto, mientras los aficionados disfruten de las carreras más caóticas y con más altibajos que se vieron el domingo en Albert Park (hubo 75 adelantamientos más que en el Gran Premio de Australia de 2025), eso es lo único que importa a la F1 y a su director ejecutivo, Stefano Domenicali.

El jefe de Mercedes dijo: "No he oído a ningún piloto hablar especialmente bien de los últimos coches y decir que eran los mejores.

"Tendemos a ser muy nostálgicos y a mirar hacia el pasado. Está claro que todos somos partes interesadas en este deporte. Necesitamos ofrecer un gran espectáculo, los mejores coches del mundo y los mejores pilotos. Ser emocionantes para los aficionados. Por eso solo tenemos que fijarnos en el producto.

Una perspectiva es la opinión de los pilotos, que es una perspectiva importante. Pero... Stefano diría que lo único que le importa es si a los aficionados les gusta, y eso es lo que debemos tener en cuenta.

Si hay que modificarlo, si hay que ajustarlo, creo que en la Fórmula 1 tenemos la flexibilidad necesaria para tomar siempre esas decisiones".

Pero hay que decir que no todos los pilotos criticaron las nuevas reglas: el ganador en Melbourne, George Russell, dijo que "hay que darle una oportunidad", y su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, afirmó que era "mejor de lo que todos esperábamos" y que «tenemos que esperar unas cuantas carreras más antes de opinar sobre esta nueva normativa".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Sin embargo, lo que ayuda al dúo de Mercedes a ser más positivo es que las Flechas de Plata parecen la fuerza dominante, tras haber conseguido un doblete tanto en la clasificación como en la carrera, aunque Ferrari pareció amenazante en un momento dado el domingo.

En cualquier caso, esto coloca a la marca alemana en una posición inmejorable para superar sus años sin títulos en la era del efecto suelo y volver a la forma que tenía en los primeros años de los turbo-híbridos, cuando ganó todos los campeonatos de constructores entre 2014 y 2021.

"Hay mucha satisfacción en el equipo en este momento", añadió Wolff. "Hemos tenido una racha ganadora con estos ocho campeonatos y luego años muy difíciles.

Seguimos ganando carreras y quedamos segundos en el campeonato, pero un sólido segundo puesto en el que sientes que estás una temporada por delante, eso significa que puedes luchar por el campeonato mundial.

Eso no sucedió durante mucho tiempo y, por lo tanto, probablemente se agradece más cuando te recuperas así, habiendo conocido los años difíciles y simplemente continuando. Por eso estoy muy feliz por todos"

