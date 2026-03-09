Andrea Stella elogia al "muy duro" Oscar Piastri: "Volverá más decidido"

La temporada de Fórmula 1 de Oscar Piastri tuvo un comienzo difícil en Melbourne, donde chocó su McLaren antes incluso de que comenzara la carrera, pero el jefe del equipo, Andrea Stella, cree que el australiano se recuperará del contratiempo.

Piastri estaba realizando sus vueltas de reconocimiento unos 40 minutos antes del inicio del Gran Premio de Australia en Albert Park cuando chocó con su MCL40. El contacto con el muro dañó gravemente la parte delantera de su coche y se vio obligado a abandonar la carrera en su país.

"Ha sido muy desafortunado", dijo Stella. "Sin duda, un momento difícil para él ante el público australiano".

A pesar de que el accidente se produjo en un año en el que Piastri busca cambiar su suerte tras perder el título de pilotos ante su compañero de equipo Lando Norris en 2025, Stella cree que el australiano tiene lo necesario para recuperarse del mal comienzo de temporada.

"Oscar, déjame decirte algo desde este punto de vista", dijo Stella. "Es un tipo muy fuerte mentalmente. Aprovechará todo esto para concentrarse aún más y estar más decidido a partir de China.

Nos aseguraremos de afrontar esto de forma unida. Somos un equipo en cualquier situación que pueda afectar a cualquiera de nuestros miembros".

En cuanto a la causa del accidente de Piastri, Stella dijo que se debió "fundamentalmente a tres factores". En primer lugar, los neumáticos más fríos con los que corría Piastri tenían menos agarre que cuando alcanzaban la temperatura adecuada, y la falta de agarre se vio agravada por el hecho de que pisó el bordillo.

Coche de Oscar Piastri, McLaren Foto: Dom Gibbons / Fórmula 1 a través de Getty Images

Además, el comportamiento de las nuevas unidades de potencia de la F1, con una dependencia casi al 50 % de la energía eléctrica y la combustión interna, también requiere cierta maestría. El par adicional tras un cambio de marcha podría haber provocado el patinazo que llevó al accidente de Piastri, lo que coincide con los comentarios del piloto de 24 años tras el incidente, en los que afirmó tener "unos 100 kW de potencia extra que no esperaba".

El resultado fue un joven australiano abatido que se perdió el inicio de su gran premio local, solo 12 meses después de pasar apuros en una tumultuosa carrera en Melbourne que le impidió subir al podio bajo la lluvia.

"Creo que el año pasado, aunque el resultado no fue el que yo quería, sentí que hubo muchos aspectos positivos durante el fin de semana", dijo Piastri. "Creo que este año, obviamente, la decepción es aún mayor. Pero creo que hasta hoy hemos hecho muchas cosas bien.

Creo que hemos identificado claramente algunas cosas que debemos cambiar y mejorar. Pero creo que, durante los entrenamientos y la clasificación, me sentí bastante cómodo, tan cómodo como se puede estar en estos coches. Y, sí, sentí que me estaba adaptando bien, lo cual no es muy diferente a lo que ocurrió hace 12 meses.

Así que intentaré aprender de la experiencia y volveré la semana que viene".

Piastri tendrá otra oportunidad de demostrar que puede cambiar su ceño fruncido por una sonrisa la semana que viene, cuando la F1 llegue a Shanghái para el Gran Premio de China y la primera prueba sprint del año.

