Alonso, sobre Vettel: "Un gran campeón y gran hombre"

Vettel disfrutó de su época dorada en la Fórmula 1 de 2010 a 2013, años en los que pudo conquistar el título de la máxima categoría del automovilismo en hasta cuatro ocasiones de forma consecutiva, con Alonso como máximo rival en la gran mayoría de estos años.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Hungría 2022 de Fórmula 1, el tetracampeón alemán ha anunciado su retirada, que tendrá lugares a finales de la presente temporada, a sus 35 años, ya que sus proyectos fuera de la pista, sobre todo relacionados con su familia, han adelantado por la derecha a sus ganas de seguir comprometido con una categoría tan exigente.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza, Fernando Alonso, que este viernes 29 de julio cumplirá 41 años, continúa 100% centrado en la F1 y, pese a su edad, que le hace ser el piloto más veterano de la actual parrilla, sus sensaciones y su nivel de pilotaje están al mismo nivel o incluso por encima de lo que demostró en esos años en los que se enfrentó con Vettel hasta la última carrera del curso.

Una década después de estos enfrenamientos, en los que ambos tuvieron sus más y sus menos, todo ha quedado en el olvido. Y eso se demostró este jueves en Hungaroring con las palabras que el piloto español le dedicó a uno de sus mayores rivales en el Gran Circo.

"¿Qué decir? Lo echaremos de menos después de tantos años compartiendo pista y peleando. En sus campeonatos, yo de alguna manera también estaba allí".

"Es un gran campeón y también un gran hombre, con valores muy fuertes y una familia encantadora y probablemente esa decisión también está, como he escuchado, influenciada por la familia, así que le deseo lo mejor, y con suerte, estará en el paddock", añadió.

Cuando se le preguntó si Vettel había sido su rival más duro y complicado en la Fórmula 1, el piloto asturiano lo comparó con Lewis Hamilton, aunque prefirió dejar en un lugar especial a Michael Schumacher.

"Lewis y Sebastian, ambos. Obviamente, Michael seguirá siendo siempre mi elección, porque luché por el campeonato con él y crecí viéndolo en la Fórmula 1, dominando la categoría. Así que obviamente aprendí muchas cosas de Michael. Pero con Lewis y Seb, compartí mucho".

En cuanto a la razón que el piloto alemán alegó como decisiva para tomar esta decisión, Alonso reconoció que entendía que estos motivos le hubiesen empujado a dejar la F1: "Lo entiendo, los vi en Austria, estaban en el mismo hotel. Parecían muy felices, una familia muy bonita. Así que creo que va a ser muy divertido para él".

"Yo me detuve en 2018 porque tenía desafíos más grandes en mi cabeza como Le Mans, IndyCar o los rally de campo a través. Y en 2018, o 2019, digamos que las posibilidades que tenía de correr aquí no eran atractivas. Solo había un equipo ganando, así que no era un buen sitio para estar. No sé si esto también ha influido en la decisión de Sebastián, ya sabes, tener un coche competitivo o no", dijo para finalizar el asturiano, comparándolo con su situación cuando tomó la decisión de alejarse de la máxima categoría durante varias temporadas.