Alonso: "Se han contado cosas sobre mí que no son verdad"

Un ejemplo que pone Fernando Alonso es lo que se apuntó tras perder el título de F1 en 2012 en Brasil frente a Sebastian Vettel por solo tres puntos, después de que el piloto de Red Bull incluso sufriera un incidente en la primera vuelta.

Tras llegar al parque cerrado, en las imágenes emitidas por televisión se vio al español quieto con el casco aún puesto y la mirada perdida, lo cual se tradujo como que había quedado "en estado de shock".

Sin embargo, ahora en una entrevista exclusiva con la revista F1 Racing, Alonso aclara que la interpretación que se hizo sobre esas imágenes no se ajusta a la realidad. Lo cierto, es que estaba buscando a su entonces compañero de equipo en Ferrari, Felipe Massa, que había terminado tercero por detrás de él y del ganador de la carrera, Jenson Button.

"Hay mentiras sobre mi carrera", dijo Alonso. "Me bajé del auto y estaba buscando a Felipe, que por alguna razón no podía parar de llorar. Estaba con su mecánico y su mujer, por lo que me quedé allí esperándole, viendo si estaba bien"

"La historia fue que estaba en shock o triste. Y no, no me importaba demasiado. Quería darle un fuerte abrazo a Felipe", explicó.

Galería Lista Hungría 2007: cuando estalló la guerra 1 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images La clasificación del Gran Premio de Hungría 2007 fue la gota que colmó el vaso de Fernando Alonso y McLaren. Alonso consiguió la pole, pero luego la perdería al ser sancionado por haber obstruido deliberadamente a Lewis Hamilton en el box de McLaren, impidiendo que iniciara su última vuelta de clasificación. Su equipo, además, no sumaría puntos para el mundial de constructores, y después de esto el "Spygate" entre McLaren y Ferrari acabaría por hacer incluso más tóxica la relación entre el español y el que era su equipo, pero que ya claramente no lo sería más una vez terminada la temporada. Alonso corría contra McLaren. Japón 2007: Alonso choca y el tricampeonato se aleja 2 / 10 Foto de: XPB Images Aunque el Gran Premio de Brasil es más recordado por ser la carrera en la que Fernando Alonso dejó de ser campeón del mundo tras el título de Kimi Raikkonen, el Gran Premio de Japón, un par de carreras antes, fue tal vez más trascendental en sus aspiraciones. Alonso chocó y se fue de vacío, mientras que Lewis Hamilton ganó bajo la intensa lluvia en Fuji desde la pole y se fue con la opción de asegurar el título como debutante en el Gran Premio de China, en el que sería luego su turno de vivir uno de sus días más amargos junto a McLaren. Pretemporada 2015: el misterioso choque 3 / 10 Foto de: XPB Images Nunca hubo un día con tanto revuelo durante unas pruebas de invierno en Barcelona como el domingo 23 de Febrero de 2015, cuando Fernando Alonso sufría un extraño accidente que le obligaba a ser evacuado en helicóptero del circuito y que posteriormente le forzaría a perderse la primera carrera de su segundo capítulo como piloto de McLaren. Se especuló con diferentes motivos técnicos, incluso una descarga eléctrica al piloto, como las razones para el incidente. Sin embargo, oficialmente se culpó al excesivo viento, aunque luego el propio Alonso en su regreso en Malasia hablaría de un problema con la dirección, negando haberse despertado en un año anterior y hablando en otro idioma, como se llegó a especular en algunos medios. La verdad, por ahora, sigue siendo un misterio. Japón 2015: " ¡GP2 engine!" 4 / 10 Foto de: XPB Images En Suzuka, la casa de Honda, Fernando Alonso no se guardó su frustración y vía radio, al verse superado por otros coches en las rectas debido a la falta de potencia, calificó al propulsor japonés de ser un motor de GP2, la serie antesala de Fórmula 1. Ha sido tal vez una de sus comunicaciones vía radio más recordadas, ciertamente la más célebre de su paso por McLaren. Honda aprovechó el haber conseguido victorias en la Fórmula 1 junto a Red Bull en 2019 para devolverle el dardo al español a través de sus redes sociales casi cuatro años después. Brasil 2015: la imagen de los 'memes' 5 / 10 Foto de: XPB Images Fernando Alonso a pie, sin casco, tomando el sol en una zona del circuito de Interlagos mientras en pista se cumple la sesión de clasificación del Gran Premio de Brasil. El español se tomó con humor su segundo fallo de motor del fin de semana, ya que en los libres ya había sufrido una. En Honda ya llevaban una docena de unidades de potencia durante el año, más del doble del límite de las reglas. Alonso incluso decía que prefería tener todos los fallos posibles ese año y ninguno al año siguiente. Tristemente, doce meses más tarde hizo de cámara en la S de Senna durante los entrenamientos libres después de que su McLaren se detuviera con un problema en... la unidad de potencia. Australia 2016: accidentado arranque 6 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Las imagen de Fernando Alonso saliendo de los restos de su McLaren tras haber volado al chocar con Esteban Gutiérrez, fue un gran alivio dada la magnitud del accidente con el que, por segundo año consecutivo, su inicio de temporada con McLaren salía bastante mal. Como resultado de un neumotórax y costillas fracturadas, poco para lo que hubiese podido ser, el español tuvo que perderse el Gran Premio de Bahréin, donde debutó en su lugar el belga Stoffel Vandoorne. Pretemporada 2017: Honda no está listo 7 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images La pretemporada 2017, a la postre la última de McLaren con Honda antes de cambiar a Renault para 2018, resultó decepcionante para Fernando Alonso y su equipo, incluso más que las de los dos años anteriores. Fueron lentos, poco fiables, quienes menos vueltas completaron y además mantenían un notable déficit de velocidad en recta. El español hizo público su malestar con Honda al hablar con la prensa, apuntando que McLaren estaba listo para ganar, pero Honda no. Los días estaban contados para Honda junto a McLaren. Rusia 2017: cuatro carreras, cuatro abandonos 8 / 10 Foto de: LAT Images De nuevo, el inicio de temporada con McLaren iba todo menos bien para Fernando Alonso. Después de tres abandonos consecutivos, tras haber estado cerca de los puntos en Australia, sufriendo fallos en un eje y en la unidad de potencia en China y Bahréin respectivamente, en Rusia no llegó siquiera a tomar la salida por un problema de motor en la vuelta de formación. Era ya la tercera temporada con Honda, pero por momentos, parecía un déjà vu. Brasil 2018: dos veces doblado 9 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Una mala carrera para Fernando Alonso en Interlagos, sancionado con 5 segundos por ignorar banderas azules, igual que Vandoorne, pero incluso así quedó por detrás de él. Alonso ya no parecía motivado en el final de una temporada que se había venido a pique después de un inicio que ilusionó. El 17° puesto, a dos vueltas, igualó su peor resultado con McLaren. Antes le había sucedido en Abu Dhabi 2015. Indy 500 2019: el último baile 10 / 10 Foto de: McLaren Ya retirado de la Fórmula 1 pero concentrado en su participación en el Campeonato del Mundo de Resistencia, donde había ya sumado la segunda victoria de su triple corona con el triunfo en las 24 horas de Le Mans en 2018, Fernando Alonso lo intentó de nuevo con McLaren en Indy 500. Sin embargo, nunca encontró la velocidad que pareció instantánea dos años antes junto al Andretti Autosport. Buscando las millas por hora que faltaban chocó en los entrenamientos y luego en clasificación se quedó fuera del corte de los 33. Fue su última aparición en competición como piloto McLaren, un triste final para una asociación que nunca llegó a dar la talla de sus propias expectativas.

