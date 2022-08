¿Cómo impacta la salida de Alonso en Alpine y en el mercado de la F1?

En las últimas dos semanas, tanto Alonso como los responsables de Alpine han expresado su confianza en que las cosas se resolverían rápidamente. Alonso dijo el jueves que creía que sólo haría falta una conversación de 10 minutos para resolver las cosas.

Esa parte probablemente sea cierta. Es posible que ni siquiera haya necesitado 10 minutos para decir: "Chicos, me voy".

No hay duda: este es un gran, gran movimiento en el mercado de pilotos de la F1. El asiento de Aston Martin liberado por el retiro de Sebastian Vettel siempre iba a ser la clave, atrayendo una variedad de nombres. Alonso estaba naturalmente en la mezcla, habiendo hablado con Lawrence Stroll sobre un acuerdo antes de su regreso a la F1 con Alpine en 2021. Sin embargo, pocos podían esperar que las cosas se movieran tan rápido.

Perder a un piloto de la experiencia y el calibre de Alonso es un gran golpe para Alpine. Pero el equipo puede consolarse con el hecho de que resuelve un enorme problema para el próximo año respecto a lo que iba a hacer con Oscar Piastri.

Alpine ha estado atrapado en el clásico dilema de "tres pilotos en dos asientos" al que muchos equipos de F1 se han enfrentado en el pasado. Tenía a Esteban Ocon con un contrato de larga duración, a Alonso rindiendo bien, y al piloto reserva Piastri esperando afuera con un rendimiento en las categorías junior que es la envidia de cualquiera en la parrilla de la F1.

La noticia del día: ¡Fernando Alonso deja Alpine y firma con Aston Martin!

El director general de Alpine, Laurent Rossi, dijo en Francia que confiaba en que tanto Alonso como Piastri correrían en la F1 el próximo año, indicando que Alonso se quedaría y que Piastri sería cedido. Williams había sido el destino previsto para el joven australiano, en sustitución de Nicholas Latifi, pero a medida que pasaba el tiempo, McLaren también se perfilaba como posible lugar de aterrizaje en caso de que Daniel Ricciardo se marchara al final de la temporada.

Desde el principio quedó claro que Alpine no quería perder a Piastri. Rossi subrayó que sólo buscaría cederlo a otro equipo, no dejarlo marchar por completo, algo que habría sucedido si no hubiera conseguido un asiento en la F1 para 2023. Su fe en su futuro es total.

Alpine ha perdido el dolor de cabeza de tratar de encajar tres pilotos en dos coches. Photo by: Alpine

Por mucho que Alpine no quisiera perder a Alonso, tener a Piastri en el bolsillo le habría dado cierto apoyo en las conversaciones. Si Alonso hubiera acudido a los jefes de Alpine y hubiera utilizado el interés de Aston Martin como palanca para conseguir un mejor acuerdo, es poco probable que hubiera existido el mismo temor de cómo sería la vida sin Alonso. Piastri resolvería ese problema.

O eso parece. El hecho de que las conversaciones se hayan alargado tanto ha llevado a algunos signos de interrogación sobre el futuro de Piastri y Alpine juntos, y si puede haber abierto la puerta a otro equipo para arrebatarlo, dado que su acuerdo incluía varias cláusulas sensibles al tiempo alrededor del verano. Durante el fin de semana de Hungría, se rumoreó cada vez más que McLaren podría ser una opción en caso de que Ricciardo se fuera, o incluso podría mirar más allá de 2024. Si Alpine estaba tan seguro de que Alonso continuaría, ¿podría Piastri haberse escapado ya de sus manos?

Mientras Piastri siga en sus manos, la prioridad para Alpine será llevarlo a la parrilla y empezar a construir un futuro a largo plazo, después de Alonso. Una alineación de Ocon/Piastri puede carecer de la experiencia o el poder de estrella que tiene Alonso, pero no se puede negar que es una perspectiva emocionante. Alpine también logrará por fin su objetivo de llevar a uno de sus jóvenes pilotos a un asiento como piloto oficial, aunque sea antes de lo que hubiera previsto hace un par de semanas.

Pero el efecto en el mercado de pilotos va más allá de que Alonso se vaya a Aston Martin y que Piastri consiga como resultado una oportunidad en Alpine. De hecho, puede que Alpine no sea el único equipo que tenga la oportunidad de sacar provecho de un joven piloto al que ha apoyado y con el que ahora puede planificar a largo plazo.

Para Williams, traer a Piastri en préstamo de Alpine puede haber sido bueno en muchos sentidos, dando una oportunidad a un joven piloto brillante. Sin embargo, tampoco tenía mucho sentido si iba a ayudar a desarrollar a Piastri sólo para que se fuera en uno o dos años.

Si Williams quería mirar a largo plazo e invertir en su propio talento, entonces Logan Sargeant, el principal miembro de su academia de jóvenes pilotos que actualmente ocupa el tercer puesto en el campeonato de la Fórmula 2, era una opción más sensata. Sargeant perdió el título de F3 a manos de Piastri en 2020 por sólo cuatro puntos, y se ha recuperado de los contratiempos financieros para impresionar en su campaña de novato en la F2 este año.

El jefe de Williams, Jost Capito, reconoció en Francia que sería un "buen dolor de cabeza" si Sargeant se convirtiera en una opción para un asiento de F1 el próximo año. Francamente, para un equipo que busca construir el futuro, y que tiene propietarios estadounidenses, tener un joven piloto estadounidense en la parrilla podría ser el mejor movimiento que pueden hacer.

¿Podría Sargent ser un candidato para Williams en 2023? Photo by: Williams

Otro candidato para Williams sería Nyck de Vries, a quien se consideró para este año antes de firmar finalmente a Alex Albon como compañero de Latifi. De Vries está muy bien valorado por Capito y se ha ganado sus galones gracias a los títulos en la F2 y en la Fórmula E, pero a sus 27 años puede tener un techo más bajo que Sargeant, de 21, y le falta el impulso comercial de llevar a un piloto estadounidense a la parrilla, lo que también tendría un gran atractivo para la F1.

Al igual que el año pasado tras el paso de George Russell a Mercedes, el asiento abierto de Williams es uno que podría ser bastante potente en la temporada de rumores y no necesita ser ocupado inmediatamente. Sargeant todavía tiene que conseguir los puntos necesarios para la superlicencia de la F1 -pero lo hará si sigue en la lucha por el título en F2- y si eres un piloto que necesita un asiento, podría ser una opción.

Es por la misma razón que la confirmación de Aston Martin de Alonso significa que las cosas también pueden haber tomado un ligero giro para Daniel Ricciardo. El australiano ha sido claro en su compromiso de cumplir su contrato de tres años con McLaren que expira al final de la próxima temporada, sin embargo, el comentario de Zak Brown, CEO de McLaren, en mayo sobre los "mecanismos" dentro de su contrato que permiten una salida anticipada, y la ráfaga de pilotos de IndyCar firmados por McLaren ha hecho poco para calmar las dudas sobre su futuro.

El mejor movimiento de Ricciardo, sin duda, es no moverse. Pero si las cosas llegaran a un punto en el que un cambio fuera la única opción, ¿habría sido Aston Martin un lugar de aterrizaje viable? Es poco probable. A pesar de todo su talento y éxito, Ricciardo no encaja con la imagen que Aston Martin ha perseguido con su equipo bajo la propiedad de Stroll. Si el compromiso de ambas partes para hacer que Ricciardo funcione en Woking es concreto, entonces el movimiento de Alonso no cambiará nada. Pero en el caso de que se separe de McLaren, ahora hay una opción alternativa menos sobre la mesa.

¿Ricciardo tiene opciones fuera de McLaren? Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Junto a Ricciardo, el piloto más atractivo para cualquier equipo que busque a alguien ahora sería Pierre Gasly. Tiene un contrato en vigor con AlphaTauri para el próximo año y ya ha sido anunciado, pero Red Bull no está planeando a largo plazo con él. Helmut Marko dijo en pretemporada que se resignaba a perder a Gasly del programa si no podía ofrecerle un regreso a Red Bull después de 2023, cuando su contrato expira, y el equipo ya ha confirmado que Sergio Pérez se quedará junto a Max Verstappen hasta finales de 2024.

Si alguien llamara a la puerta, ¿podría Red Bull aceptar a regañadientes dejar marchar a Gasly un año antes? Las opciones de contrato en otros lugares significan que tendría que moverse rápidamente, y dado el papel de líder que Gasly ha tomado en Faenza, es difícil pensar que el equipo estaría dispuesto a dejarlo ir fácilmente.

En el espacio de unos pocos días, hemos visto a un grande de la F1 colgar su casco, y a otro comprometerse a permanecer unos años más en la parrilla. Las decisiones tendrán enormes ramificaciones en el mercado de pilotos y ya han puesto en marcha la temporada de rumores, justo cuando el paddock planeaba descansar durante las vacaciones de verano.

Alonso's Aston Martin switch has sparked up the F1 driver market Photo by: Motorsport Images