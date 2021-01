Button se une a Extreme E con su propio equipo

Button es el tercer campeón de la Fórmula 1 –después de Lewis Hamilton y Nico Rosberg– que crea un equipo para competir en el campeonato creado por el cofundador de la Fórmula E, Alejandro Agag.

El anuncio de JBXE, que se produce apenas 10 semanas antes de la prueba inaugural en el desierto de Arabia Saudí, en abril, eleva el Extreme E finalmente a una parrilla de 10 equipospara su primera temporada.

La primera imagen de la carrocería sugiere que el equipo de Button mantendrá la decoración blanca y amarilla fluorescente –un homenaje a su monoplaza de Brawn GP con el que ganó el título en 2009– que luce el McLaren 720S GT3 del equipo Jenson Rocket RJN del Campeonato Británico de GT.

El nuevo asesor principal de Williams F1, Button, que aún no ha desvelado a su compañera de equipo, dijo: "JBXE ha tardado mucho en llegar y estoy encantado y orgulloso de anunciar su formación y su entrada en el primer año del Extreme E".

"Hace unos años me picó el gusanillo del off-road, lo que me llevó a participar con mi propio equipo en algunas carreras, como la Mint 400 e incluso la Baja 1000, y me encantó".

"Fue más o menos cuando me enteré de los planes del Extreme E, que he seguido con gran interés, y lo que Alejandro, Ali [Russell, director de marketing del XE] y el equipo han conseguido crear es nada menos que increíble".

"En Extreme E, han creado un producto que ofrecerá carreras de primera clase y entretenimiento a los aficionados, pero que también sirve para destacar el impacto del cambio climático".

"Aunque, por supuesto, competiremos para ganar en la pista, como colectivo también trabajaremos para maximizar la concienciación mientras corremos en lugares que han sido dañados o afectados por el cambio climático a lo largo de los años".

"Junto a la parte de concienciación, el propio Extreme E está diseñando iniciativas duraderas en cada destino que ayuden a proteger ecosistemas ya dañados y condicionados por el cambio climático".

"En la pista, estoy encantado de decir que hay algunos oponentes de clase mundial con los que competir rueda a rueda y Extreme E es una primicia mundial que ofrece la verdadera igualdad entre los pilotos masculinos y femeninos, tanto como compañeros de equipo como de oponentes en la pista".

Button, campeón del SUPER GT en 2018 junto a Naoki Yamamoto, tiene experiencia en competiciones todoterreno, tras disputar la famosa Baja 1000 en 2019.

Su difunto padre, John, también disfrutó del éxito en los campeonatos de rallycross de Gran Bretaña y Lydden Hill, quedando subcampeón en ambas competiciones en 1976.

Agag añadió: "Estoy encantado de dar la bienvenida a otro gran nombre del mundo del motor como es Jenson Button. Es uno de los pilotos más populares del sector y el Extreme E le dará la oportunidad de vivir una de sus pasiones desde hace mucho tiempo, competir al más alto nivel en las carreras off-road".

"Jenson, junto a sus compañeros, dará más peso a nuestra misión de concienciar sobre la crisis climática mundial, mientras hacemos lo que nos gusta: correr".