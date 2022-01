Por fuertes lluvias, el Dakar 2022 cancela la etapa maratón

Hail.- Las primeras 48 horas de Dakar están siendo un cúmulo de emociones y novedades en el vivac de Hail, al norte de Arabia Saudí. Después de la etapa Prólogo de Yeda a la ciudad norteña y la primera etapa de este domingo, estaba previsto que los pilotos afrontasen dos jornadas de Maratón, en las que no podrían recibir la ayuda de sus asistencias.

Pero el fuerte aguacero que comenzó el sábado por la tarde a caer en Hail y en toda la región norte del país ha inundado el campamento de Al Artawiyah, donde habrían dormido los participantes en tiendas de campaña sin sus mecánicos ni equipos. De este modo, ASO, organizador del rally, ha decidido convertir la etapa 2 y 3 en jornadas normales, con asistencia al final de cada una de ellas.

Además, el único cambio en el recorrido se ha producido en el segundo tramo de enlace, que en lugar de acabar en Al Artawiyah, lo hará en el vivac de Al Qaisumah. No obstante, ASO está trabajando para definir el alcance del mismo, así como las modificaciones necesarias para la etapa 3 del martes.

Precisamente, algunos de los más veteranos y también los equipos oficiales de coches se habían quejado amargamente de una Maratón (donde los vehículos solo pueden asistirse entre ellos y deben ir más cargados con piezas de recambio y neumáticos para sobrevivir a las dos etapas) tan pronto, algo que nunca antes había ocurrido en la historia del Dakar.

La etapa 2 contará con la primera cadena de dunas importante está programada con 338 km cronometrados y 230 de enlace. Pero estos últimos se verán modificados para poner rumbo al segundo vivac de la 44ª edición del rally.

"La maratón llega tan pronto puramente por un tema logístico. No quería ir directamente a Al Qaisumah, y encontramos una opción intermedia, pero no podíamos ir con todo el rally allí. Por eso decidimos hacer una Maratón y por eso la hemos tenido ahí, si no, ni hubiésemos tenido este año, porque no encajaba en ninguna otra de las etapas".

"El tema logístico es clave en un evento como este y condiciona la parte deportiva. No teníamos otra opción", explicó David Castera, director del Rally Dakar, a Motorsport.com en los días previos.

