La bronca de Sainz tras perderse en la primera etapa del Dakar

Hail.- La primera etapa del Rally Dakar 2022 ha sido un auténtico calvario para muchos de los pilotos top de motos y coches, pero especialmente para Carlos Sainz y Lucas Cruz. Los españoles de Audi, que el sábado completaron un sólido estreno con la 2ª posición en el Prólogo, se han dejado más de dos horas con Nasser Al Attiyah después de 333 km cronometrados.

La tripulación del Audi RS Q e-tron #202 había mantenido el ritmo hasta el km 120, donde algunos problemas aún por resolver les hicieron perder seis minutos con los líderes. Pero la hecatombe ocurrió en el km 257, allí donde el caos se desató durante este domingo. Los españoles llegaron al punto poco después de Nasser Al Attiyah y Sebastien Loeb, que rodaba pegado al qatarí, y no encontraron el punto de paso necesario para continuar la ruta.

Después de dar una y otra vuelta buscándolo, volviendo sobre sus pasos y regresando de nuevo, los españoles se dejaron dos horas en ese punto. Sus caras al bajarse del prototipo eléctrico con extensor de autonomía en el vivac de Hail fueron todo un poema.

"Estoy muy decepcionado con la etapa porque había un sitio en el que ponía rumbo medio 10º por una pista, y esa pista a veces se iba a rumbo 300º. Por eso pensamos que estaba mal y volvíamos a intentarlo", explicó Sainz.

"Había una infinidad de coches, de motos y de quads haciendo lo mismo. No sé, no hemos sido capaces de encontrarlo, y para mí y para mucha gente ahí, no entendíamos muy bien, quizá Lucas [Cruz] puede explicarlo mejor".

Cuando se le insistió qué piensa de este tipo de navegación diseñada por parte de ASO en una primera jornada de rally, el español se mordió la lengua.

"¿Cuánta gente se ha perdido ahí? O todos somos muy tontos o… Son muchos Dakares, pero bueno… Estoy muy decepcionado, si el Dakar quiere hacerlo así y que en el segundo día de carrera pase lo que ha pasado, es una pena", añadió.

"Si te piden que sigas un CAP [rumbo] medio de 10º y a veces hay un CAP de 350 o 300º… es una diferencia de 70º de lo que dice el roadbook, es demasiado".

Galería: así fue la etapa 1 de Carlos Sainz y Lucas Cruz en el Dakar 2022 en Arabia Saudí

#202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 1 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 2 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 3 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 4 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 5 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 6 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 7 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 8 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 9 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 10 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 11 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 12 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 13 / 25 Foto de: Audi Communications Motorsport #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 14 / 25 Foto de: Audi Communications Motorsport #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 15 / 25 Foto de: Audi Communications Motorsport #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 16 / 25 Foto de: Audi Communications Motorsport #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 17 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 18 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 19 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 20 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 21 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 22 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 23 / 25 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 24 / 25 Foto de: A.S.O. #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 25 / 25 Foto de: A.S.O.