Ogier: mantenerme un año más en el WRC fue la decisión correcta

Montecarlo (Mónaco).- Sebastien Ogier se impuso en el Rally de Montecarlo por delante de su compañero de equipo Elfyn Evans y de Thierry Neuville, tras una edición muy complicada en la que el hielo y la nieve fueron determinantes.

En 2020, Neuville le sorprendió con una gran última jornada, llevándose el triunfo, pero en el Monte a Ogier se le sorprende una sola vez, hacerlo otra es mucho más difícil.

En su rally favorito, que se disputa en buena parte en las carreteras de su Gap natal, Ogier se ha impuesto en siete ocasiones en el mundial además de en la edición de 2009 cuando Montecarlo no era válido para el WRC y estaba incluido en el calendario del extinto ICR.

"Ha sido un comienzo de temporada prefecto. Ver este rally cuando era niño es lo que me hacía soñar con ser piloto algún día. Si tuviera que quedarme con un solo recuerdo, sería ese. Significa mucho para mí y es la razón por la que me he emocionado en el podio", comentó el hexacampeón del mundo a la finalización del rally.

Ogier estaba eufórico, habiéndose llevado a casa todos los puntos en juego, ya que también se impuso en la complicada power stage que puso fin a la 110ª edición del Rally de Montecarlo.

"El Yaris WRC ha estado fantástico el fin de semana, he tenido un gran feeling en el coche. Creo que ha sido una gran decisión continuar un año más", dijo viniéndose arriba con toda la razón.

La jornada del domingo ha sido sin duda la más difícil por las cambiantes condiciones de la carretera y la dificultad a la hora de leer la adherencia del terreno, algo que Ogier pudo gestionar con gran desempeño.

"La primera especial esta mañana ha sido increíble, habría muchos cambios de adherencia y era imposible leerlos, era como hielo negro. El equipo de ouvreurs estuvieron en el tramo dos horas antes y no había nada, solo un poco de escarcha, ha sido un poco sorprendente", explicó. "No es fácil gestionar el liderato y especialmente en este rally, pero lo hemos hecho".

