Logano sobre protocolo de NASCAR por Covid-19: Me siento seguro

En declaraciones a los medios a través de Zoom antes de la Coca-Cola 600 de este domingo en Charlotte, Joey Logano dijo que los exámenes de salud de NASCAR, el uso de equipos de protección personal y las medidas de distanciamiento social le han permitido a la serie ser la primera categoría del deporte motor del más alto nivel en regresar a las pistas.

"Una de mis líneas favoritas que he escuchado todo este tiempo es no dejar que se desperdicie una buena crisis", dijo Logano. "Y en este punto, sí, existe un gran riesgo de que todos estemos sopesando diversas cosas e inquietudes, y hay muchas personas tratando de capear esta tormenta, ya sea financieramente con su trabajo o físicamente con su salud".

“Hay muchas cosas en el aire, pero también hay muchas oportunidades frente a nosotros, ya que todos estos negocios están cerrados y las industrias están paradas. Para nosotros encontrar una manera de volver a la pista de carreras como deporte, como industria, y regresar al trabajo antes de que la mayoría fue una oportunidad increíble que creo que NASCAR vio. Es algo de lo que estoy orgulloso de este deporte, el poder hacer esto de la manera más segura posible”.

Matt Kenseth, Roush Fenway Racing Photo by: NASCAR Media

“Me siento muy seguro en la pista. Me siento más seguro en la pista de carreras que en la tienda de comestibles”.

NASCAR realizó dos eventos de Cup y una carrera de Xfinity en Darlington esta semana, y su enfoque en las carreras, al cancelar la práctica y las sesiones de calificación, ha restringido el requisito de interacción entre el piloto y los miembros de su equipo, quienes están limitados a 16 personas, incluyendo el piloto.

Hasta ahora, las escenas más extrañas han incluido cámaras de televisión capturando a Ryan Preece vistiéndose con su uniforme en la parte trasera de su camioneta en el estacionamiento de automóviles, y los pilotos caminando desde allí a sus autos en la calle de boxes con sus propios cascos, todos con cubrebocas, que solo pueden quitarse cuando están dentro de su auto de carreras.

Hablando sobre los eventos de esta semana, Logano dijo: “Creo que todo salió tan bien como podrías esperar, así que hay que darle crédito a NASCAR, a los líderes de nuestro deporte, ya sean propietarios, directores de equipo de cualquier tipo, todos trabajaron juntos para que esto suceda”.

Un conductor de un tráiler es revisado para saber su temperatura Photo by: NASCAR Media

"La parte del protocolo es un poco extraña, pero es lo que es y me alegro de que lo estemos haciendo. No me malinterprete, en cuanto a que estás atado al auto y corriendo, nada es diferente, nada en absoluto. Por la forma en que te comunicas con tu equipo, estamos acostumbrados a estar aislados dentro de un auto de carreras y solo nos comunicamos a través de la radio”.

“Eso es lo que hacemos. Ese es nuestro trabajo. Nada cambia desde el punto de vista del piloto”.

También se le preguntó a Logano sobre el enfrentamiento entre Chase Elliott y Kyle Busch, que llevó a Elliott a hacer un gesto grosero hacia Busch después de salir de su automóvil destrozado.

"No vi [el gesto] hasta después, lo cual fue una gran decepción", bromeó. "No lo vi cuando estaba sucediendo. ¡Fue bastante bueno! [riendo]”.