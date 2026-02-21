Cancelada la clasificación de NASCAR Cup, Suárez iniciará 12°

Desafortunadamente, las lluvias y los rayos impidieron que NASCAR celebrara la clasificación de la Copa NASCAR el sábado por la mañana. En su lugar, la métrica determinará la parrilla de salida. El sistema se modificó ligeramente para 2026, , por lo que ahora solo se tiene en cuenta la media de la posición del coche en la clasificación de propietarios (30 %) y el resultado de la última carrera (70 %).

Como resultado, el líder del campeonato y ganador de las 500 Millas de Daytona, Tyler Reddick, saldrá desde la pole position el domingo, y el Toyota n.º 45 de 23XI Racing se ha asegurado el box preferido para la segunda carrera de la temporada 2026. Joey Logano, que ganó su carrera Duel y terminó tercero (aunque chocó) en las 500, le acompañará en la primera fila con el Ford n.º 22 del Team Penske.

Ricky Stenhouse Jr. saldrá tercero, Chase Elliott cuarto y Brad Keselowski quinto. Zane Smith, Chris Buescher, Riley Herbst, Bubba Wallace y Josh Berry completarán el resto de los diez primeros puestos.

Entre los pilotos destacados que saldrán fuera del top 20 se encuentran Ross Chastain en el puesto 21, Ryan Blaney en el 22, Ryan Preece en el 26, Shane van Gisbergen en el 28, Denny Hamlin en el 29, Austin Cindric en el 30, Connor Zilisch en el 31, Christopher Bell en el 32, Chase Briscoe en el 34 y Alex Bowman en el 36.

Parrilla de salida completa de la NASCAR Cup en Atlanta