Quartararo asegura estar "tranquilo" y sin presión en Misano

El líder del campeonato empezó el fin de semana en Misano muy desdibujado, donde se clasificó 18º en el FP1 a más de tres segundos de Johann Zarco, el más rápido, en una sesión marcada por la lluvia. Por la tarde no llovió en ningún momento, pero el asfalto no se secó completamente y las condiciones mixtas sacaron a la luz todos los problemas de la M1.

Al contrario que en los últimos entrenamientos disputados sobre mojado, Quartararo acabó contento y destacó el paso adelante dado. Todo lo contrario que con el asfalto mixto, donde ni siquiera pudo mejorar su tiempo al secarse y acabó el FP2 en la 16ª plaza.

"Con la lluvia, por la tarde, me sentí muy bien con la moto. Luego, en cuanto se ha secado, es como conducir una moto totalmente diferente. Pero no solo lo digo yo, todas las Yamaha tienen problemas en esas condiciones. Tal vez se pueda preguntar a todos los pilotos de Yamaha. En cuanto paré, puse medio delantero, nuevo blando trasero e iba muy mal, casi un segundo más lento que en la vuelta anterior con una pista que estaba más seca. La moto no gira, no se levanta, no va tan bien. Todos los defectos que puedes tener en este tipo de condiciones están ahí", explicó El Diablo.

"En mojado, no diría que estemos muy contentos, pero hemos dado grandes pasos desde la última vez que estuvimos aquí, porque hemos hecho un cambio enorme y fue bueno. En las condiciones mixtas no sé por qué vamos tan mal. Tenemos que entender por qué", añadió.

El pronóstico meteorológico prevé lluvia para el sábado, de modo que es muy probable que el #20 tenga que pasar por la Q1.

"Di el máximo para intentar estar entre los 10 primeros. Un poco decepcionado por no estar, pero me lo tomo como algo realmente positivo para el futuro porque no todos los días tienes la oportunidad de rodar en mojado, y este año no han sido muchos días y creo que hoy ha estado bien. No ha ido el día como esperaba, pero un día así es bastante positivo", afirmó.

En el lado opuesto a Yamaha se encuentran las Ducati, que lideraron los dos entrenamientos.

"Las Ducati son realmente difíciles de batir porque tienen la potencia, la aceleración, y en mojado se nota aún más que en seco. Hablo con Andrea [Dovizioso] y él lo sabe mejor que yo, ha pilotado la Ducati. Ahora mismo me ha explicado que es bastante difícil con nuestra moto. Así que creo que no tenemos que soñar demasiado pronto en mojado", dijo en referencia a la carrera.

Precisamente el domingo será el día cuando Quartararo tendrá una cita con la historia. Si queda por delante de Pecco Bagnaia se proclamará campeón del mundo de MotoGP, pero hasta ese momento dice no tener presión.

"Tenía mucha más presión en Austin que aquí. Estoy mucho más tranquilo, no noto nada especial de momento. A lo mejor el domingo tengo más presión, pero ahora no noto nada", comentó.

Al piloto de 22 años también le preguntaron por la decisión de la FIM y Dorna de aumentar la edad mínima para llegar al Mundial.

"Creo que no es un gran cambio. Creo que no hay ningún piloto de MotoGP que haya llegado antes de los 16 años. El Campeonato de España tiene 14 años y si Moto3 tiene 18 siento que no es tan útil", cerró.